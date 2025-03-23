玉山2山友墜谷380米深 近午尋獲均無生命跡象

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（中央社記者鄭維真南投23日電）昨天2名山友攀登玉山主峰及北峰時，不慎墜谷約380公尺深，礙於山壁陡峭等狀況，無法立即救援；搜救人員今早出動，11時許接觸到2人，均無生命跡象，目前先搬運至平坦處。

南投縣消防局昨天上午10時許獲報，1男1女攀登玉山主峰及北峰時不慎墜谷，搜救人員立刻整裝前往救援，傍晚透過空勘發現2人身影，估計墜落點距離步道落差約380公尺，因山壁陡峭，風勢不穩，無法立即吊掛。

搜救人員今天表示，上午7時從排雲出動救援，11時許已接觸到2名山友，2人無生命跡象，目前會先將他們搬運至平坦處，並申請空勤直升機進行吊掛作業。（編輯：陳仁華）1140323