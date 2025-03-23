高山積雪漸融藏危機 太管處：登山備妥雪地三寶

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（中央社記者李先鳳花蓮縣23日電）3月中旬一場突來的大雪，帶來多起山域意外，奇萊東稜、雪山、玉山線接連傳出因積雪受困失溫、滑落山谷等山難事件；太管處提醒，高山積雪漸融藏危機，登山應備妥雪地三寶。

近期天氣放晴，但許多高山仍見白頭，在花蓮木瓜溪橋等處即可遠眺奇萊連峰的雪白山頭，成為另類的熱門攝影景點。

太魯閣國家公園管理處今天表示，雪季爬山，應準備好雪地三寶：1備妥足夠禦寒衣物及雪攀裝備（冰爪、冰斧及頭盔）等；2應先學習操作及使用方法；3個人應具備實地雪地登山經驗，或是參加過雪地登山訓練；以免遇到積雪路段或降雪時來不及應對。

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太管處指出，近期3000公尺以上高山的積雪，開始緩慢融化，但在經過夜間低溫後，清晨會呈現結冰狀態，步道路徑上結冰、兩旁的箭竹也布滿冰晶，這時前往登山健行非常危險，協助磐石中峰救難的高山協作提醒，許多地方冰雪仍多，相當危險，建議大家暫緩前往。

太管處提醒山友，裝備不足、天候不佳、身體不適等情況，切勿執意登山，如果遇到危險地形或情況，務必考量撤退的選項；撤退不是放棄，山永遠在，來日方長，等候安全的時機再與好友共享山林的美好。（編輯：李亨山）1140323