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雪霸海拔逾2400公尺降雪 冬攀「三寶」不可少

2024/1/23 11:10（1/23 11:56 更新）
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雪霸國家公園管理處指出，園區內海拔約2400公尺以上的七卡山莊、桃山步道23日清晨降雪，提醒山友備妥雪地登山「三寶」，才能確保安全。（雪霸國家公園管理處提供）中央社記者管瑞平傳真 113年1月23日
雪霸國家公園管理處指出，園區內海拔約2400公尺以上的七卡山莊、桃山步道23日清晨降雪，提醒山友備妥雪地登山「三寶」，才能確保安全。（雪霸國家公園管理處提供）中央社記者管瑞平傳真 113年1月23日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣23日電）雪霸國家公園管理處指出，園區內海拔約2400公尺以上的七卡山莊、桃山步道等地今天清晨都有降雪，提醒山友冬季攀登雪山應做好保暖工作，備妥冰爪等雪地「三寶」裝備。

雪霸國家公園管理處副處長許嘉祥表示，根據山友徐彥暉回報，位於海拔2463公尺的七卡山莊上午8時許已經降雪，氣溫約攝氏0度，登山步道路面結冰、濕滑，必須準備雪地登山三寶－冰爪、冰斧（或登山杖）及岩盔，才能確保安全。

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他指出，海拔高度2416公尺的桃山步道先是下起冰霰，隨後天空中也飄下白雪，把原本綠色的樹林妝點上白色雪花；海拔2699公尺的九九山莊外經過一夜降雪，更是成為一片銀色世界。

雪霸國家公園表示，近幾天寒流來襲，加上水氣充足，高山地區早晚氣溫大約在0度左右，容易降雪，白天雖會上升幾度，但積雪融化後會結冰使得步道溼滑，美景中暗藏危機，如果沒有攜帶雪攀裝備的山友，建議慢慢撤退，避免發生危險。（編輯：戴光育）1130123

#雪霸國家公園管理處
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