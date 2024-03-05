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櫻花季申請登雪霸 10隊突變更行程恐遭禁入園3年

2024/3/5 16:29（3/5 16:36 更新）
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雪霸國家公園管理處5日表示，今年武陵櫻花季有10支登山隊原本申請多日行程，卻突然變更為單日往返，疑藉登山住宿取得車輛通行證以便賞櫻，將彙整資料後通知當事人陳述意見，要求提供佐證資料後進行裁處。（雪霸國家公園管理處提供）中央社記者管瑞平傳真 113年3月5日
雪霸國家公園管理處5日表示，今年武陵櫻花季有10支登山隊原本申請多日行程，卻突然變更為單日往返，疑藉登山住宿取得車輛通行證以便賞櫻，將彙整資料後通知當事人陳述意見，要求提供佐證資料後進行裁處。（雪霸國家公園管理處提供）中央社記者管瑞平傳真 113年3月5日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣5日電）雪霸國家公園管理處今天表示，今年武陵櫻花季有10支登山隊原本申請多日行程，卻突然變更為單日往返，疑藉登山住宿取得車輛通行證以便賞櫻，將查核裁處，可禁止入園3年。

雪霸處副處長許嘉祥指出，每年武陵櫻花季吸引大批遊客上山賞花並有交通管制措施，雪霸處配合於櫻花季期間，針對申請由武陵農場進出的多日行程登山客車輛核發車輛通行證，隊伍取得通行證後，可開車進入武陵農場並停放於雪山登山口或武陵山莊停車場，但有少部分登山客「醉翁之意不在酒」，以登山為名，行賞櫻之便。

為確保登山隊伍住宿權益，避免取巧民眾藉山屋營地申請車輛通行證而未實際入住，雪霸處訂有櫻花季期間違規特別裁處規定，對於武陵櫻花季疏運管制期間，未依申請山屋營地入住者，或取消入園後仍持原核發之車輛通行證入場者，合併裁處罰鍰（第1次罰鍰金額新台幣1500元，第2次以上3000元）及停止入園申請資格3年。

2024武陵櫻花季自2月8日至2月29日。雪霸處今天統計，櫻花季期間共有10支登山隊伍共16人疑涉違規任意變更行程，這10隊原本都是申請多日行程，實際卻變更為單日往返。

雪霸處人員說，以往涉嫌違規者多半會以身體不適、提早下山為由，申請免罰，針對10支登山隊，將彙整資料後通知當事人陳述意見，要求提供佐證資料後進行裁處。（編輯：李錫璋）1130305

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