嘉義櫻花、紫藤花接續開 非假日上山遊賞不塞車

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（中央社記者蔡智明嘉義縣1日電）嘉縣山區櫻花盛開，瑞里紫藤花也將綻放，假日賞花景點常塞車，縣府、農村水保署、民宿業者合作推出平日住宿活動，可免費揉茶、烘焙咖啡等，鼓勵民眾非假日上山遊玩。

嘉義縣文化觀光局今天告訴中央社記者，大阿里山區櫻花盛開，每逢放假日大量遊客湧入奮起湖、石棹、頂湖等賞花景點，車滿為患。尤其石棹原本的遊客休憩區拆除重建停車位減少，山徑小路旁都停滿車。

來自台南的吳姓遊客說，2月28日全家到阿里山鄉頂湖看櫻花，上午9時到頂湖已找不到停車位。頂湖茶農「鳳姐」表示，從2月24日起到3月3日期間的假日她自辦「櫻瑟花舞櫻樂會」，邀國樂團、薩克斯風樂團表演與遊客共樂，這陣子假日遊客都爆滿。

為此，嘉縣府、農業部農村發展及水土保持署南投分署與梅山鄉瑞里一帶合格民宿業者合作，3月至5月推出「平日住宿贈體驗活動」，鼓勵民眾避開週末人潮上山遊玩。

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文觀局說，入住指定民宿即可免費參加揉茶體驗、茶席體驗、咖啡烘焙體驗及槌染DIY。另外，3月1日至31日是瑞里紫藤花季，在瑞里源興宮設置巨型裝置藝術「浪漫紫藤星球」，11日晚間7時點燈儀式，歡迎民眾來參加。

文觀局建議遊客加入官方社群帳號「慢遊嘉義Line@」，上山前先掌握即時花況，規劃遊程；目前紫藤含苞待放，10天後會盛開，10日阿里山花季也登場。（編輯：郭諭儒）1130301