奇萊東稜山難1死 16山友遇大雪困山屋直升機救援下山

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（中央社記者張祈花蓮縣20日電）一支17人登山隊伍攀登奇萊東稜，其中59歲李姓隊員途中倒地無呼吸心跳，16名隊員遇降雪在山屋避難，因存糧告急加上隊員身體不適求援；空勤今天出動黑鷹直升機，先將16人帶下山。

花蓮縣消防局17日獲報後，出動8人地面搜救隊伍步行前往，但山區積雪30公分，背負30公斤裝備影響救援進度，且路徑因積雪難以辨認，無法接觸受困山友。

花蓮縣消防局今天上午再次接獲登山隊伍通報，有山友出現腹痛、頭暈等高山症狀，且存糧只到今天，需要救援。

今天上午9時許，天氣稍微好轉，空勤總隊出動黑鷹直升機起飛，分批將16名受困山友帶下山；花蓮縣消防局救災救護第一大隊副大隊長温宗豪指出，16名山友經評估後都不需送醫。

另一批特搜大隊隊員搭黑鷹直升機前往李男位置，温宗豪指出，原訂今天協助將遺體打包下山，但因山區積雪路況差，人員無法接觸李男，且山區天氣不佳，直升機難以接近，今天無法將遺體帶下山，明天視天氣狀況起飛救援。

同行潘姓隊員表示，山友大多來自高雄鳳山區，多數都是資深山友，出發前就知道會遇到寒流，高山有降雪機率，行程第2天天氣逐漸惡劣，從下雨到下雪。

潘姓隊員說，遇難李姓山友登山經驗豐富，爬過50幾座山，第2天走到月形池身體就受不了，當時領隊有要求隊伍停下來，「但我們一直發抖，若不前進到磐石中峰山屋，可能也會有危險」。

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潘姓隊員說，隊伍繼續往前走，原本有1名隊員陪著李姓山友，但最後也撐不下去，就將糧食、瓦斯留給李姓山友。

登山隊伍17日發現李姓山友失聯，回頭在驚嘆號水池附近山徑發現李男趴在地上，已沒有呼吸心跳；因持續下雪步行困難，無法移動李男，隊伍就暫時回到磐石中峰山屋等待天氣好轉，19日因隊員身體不適、存糧將吃完，通報求援。（編輯：陳仁華）1140320