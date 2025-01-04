女山友高山症遭獨留南一段2天 黑鷹吊掛救援下山
2025/1/4 09:03（1/4 09:54 更新）
（中央社記者盧太城台東4日電）8人登山團體攀登南一段，51歲黃女高山症遭團員獨留在卑南山附近2天待援，高雄和台東兩地消防人員昨晚尋獲黃女，人員平安但身體虛弱，上午由黑鷹直升機吊掛下山，送台東馬偕醫院治療。
台東縣消防局表示，8人自主登山團去年12月28日從藤枝入山，1月1日行經卑南主山時，51歲的黃姓女子高山症
發作無法繼續前行，就地搭帳篷待援。（編輯：李亨山）1140104
1.心衰竭患者
1.離開高度環境（下山），治療高山症的黃金律DOWN、DOWN、DOWN，即下降、下降再下降。
高山症
高山症泛指人體處在高海拔地區時，因高海拔特殊環境所導致的症狀。
常見的三種高山疾病
1.急性高山症
- 輕度症狀：頭痛、頭暈、厭食、失眠、噁心、周邊水腫、全身倦怠等。
- 中度症狀：嘔吐、使用一般止痛藥無法緩解的頭痛、尿量減少等。
- 重度症狀：意識改變、步態不穩、休息時呼吸困難、肺部可聽到囉音、以及發紺。
*症狀2~3天後會隨著身體適應環境而緩解。通常最先出現的是頭痛症狀（但少數患者沒有頭痛症狀），嘔吐是症狀惡化的重要指標
2.高山腦水腫
- 嚴重的頭痛（常會因走路、用力或平躺而加重）、步態不穩、噁心、嘔吐、判斷力異常、行為異常、幻覺、意識混亂、以至昏迷。
*步態不穩被認為是高山腦水腫最重要的指標，若沒有給予妥善治療或降低高度，24小時內就可能致死。
3.高山肺水腫
- 早期症狀︰運動表現變差（常是最早的症狀）、乾咳、疲倦、心跳加速、呼吸加速等。
- 晚期的症狀︰休息時仍呼吸困難、多痰的咳嗽、咳血、極端虛弱、發紺等。
*高山肺水腫的致死率比另外兩種症狀更高，如果喘氣和呼吸困難的症狀無法因休息而緩解，就要考慮是否出現高山肺水腫，給予氧氣能緩解症狀，但同時一定要立刻降低高度。
哪些人罹患風險比較高？
1.心衰竭患者
2.肺動脈高壓者
3.心肌缺氧（心絞痛）者
4.鐮刀形貧血者
5.孕婦
6.糖尿病患者
高山症治療方式
1.離開高度環境（下山），治療高山症的黃金律DOWN、DOWN、DOWN，即下降、下降再下降。
2.改變產生症狀的環境（給予氧氣、增加環境壓力）
3.休息（減少氧氣消耗）
4.藥物治療
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