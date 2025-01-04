女山友高山症遭獨留南一段2天 黑鷹吊掛救援下山

高山症

高山症泛指人體處在高海拔地區時，因高海拔特殊環境所導致的症狀。

常見的三種高山疾病

1.急性高山症

輕度症狀：頭痛、頭暈、厭食、失眠、噁心、周邊水腫、全身倦怠等。

中度症狀：嘔吐、使用一般止痛藥無法緩解的頭痛、尿量減少等。

重度症狀：意識改變、步態不穩、休息時呼吸困難、肺部可聽到囉音、以及發紺。



*症狀2~3天後會隨著身體適應環境而緩解。通常最先出現的是頭痛症狀（但少數患者沒有頭痛症狀），嘔吐是症狀惡化的重要指標

2.高山腦水腫

嚴重的頭痛（常會因走路、用力或平躺而加重）、步態不穩、噁心、嘔吐、判斷力異常、行為異常、幻覺、意識混亂、以至昏迷。



*步態不穩被認為是高山腦水腫最重要的指標，若沒有給予妥善治療或降低高度，24小時內就可能致死。

3.高山肺水腫

早期症狀︰運動表現變差（常是最早的症狀）、乾咳、疲倦、心跳加速、呼吸加速等。

晚期的症狀︰休息時仍呼吸困難、多痰的咳嗽、咳血、極端虛弱、發紺等。



*高山肺水腫的致死率比另外兩種症狀更高，如果喘氣和呼吸困難的症狀無法因休息而緩解，就要考慮是否出現高山肺水腫，給予氧氣能緩解症狀，但同時一定要立刻降低高度。

哪些人罹患風險比較高？

1.心衰竭患者

2.肺動脈高壓者

3.心肌缺氧（心絞痛）者

4.鐮刀形貧血者

5.孕婦

6.糖尿病患者

高山症治療方式

1.離開高度環境（下山），治療高山症的黃金律DOWN、DOWN、DOWN，即下降、下降再下降。

2.改變產生症狀的環境（給予氧氣、增加環境壓力）

3.休息（減少氧氣消耗）

4.藥物治療