玉山11天9山域事故 玉管處籲山友越級挑戰前多考量

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（中央社記者蕭博陽南投縣10日電）玉山國家公園11月30日至今天，11天發生9件山域事故，甚至有3天是1天2件；玉管處今天提醒山友做好登山前準備、不要超越自身能力「越級挑戰」長程路線，慢性病者更要多考量。

58歲賴姓女子隨隊攀登玉山國家公園馬博拉斯橫斷，途中高山症發作停在馬博拉斯山屋，昨天由內政部空中勤務總隊直升機吊掛下山送醫；今天又有登山客腰痛、肢體無力、腹瀉而無法行走，滯留玉山國家公園觀高工作站，同樣由空勤直升機從台中機場起飛吊掛送醫。

內政部國家公園署玉山國家公園管理處今天表示，玉山園區自11月30日起發生9件山域事故，分別為11月30日南二段塔芬谷山屋前高山症、12月3日玉山東峰步道滑落及同日玉山北峰步道迷途、12月6日南二段塔芬池前人員橫紋肌溶解。

還有，12月7日八通關山西峰摔傷及同日塔芬谷山屋登山者高山症、12月9日馬博山屋登山者高山症、12月10日觀高地區山友十二指腸急性出血身體不適及同日馬布谷山屋前山友扭傷；分析獲救者以55歲至65歲山友為大宗。

玉山國家公園管理處指出，也許山友想在天氣穩定時上山賞「大景」，卻遇天氣變得較冷，所以山域事故接連發生；請山友做好登山前準備，包含體能強化或維持、登山路線資訊蒐集、技巧熟悉、裝備使用、天氣訊息蒐集、登山風險評估等，降低山域事故發生機率。

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玉管處重點提醒，山友不要越級挑戰長程路線，若能力只限當天往返郊山或只登過玉山主峰者，請勿挑戰步道分類為5級的南二段、馬博橫斷等長天數、長路程山域，有慢性疾病者參加長程登山路線前，更要多多考量。

玉管處提醒，時序入冬，氣溫顯著降低，玉山園區多為海拔3000公尺以上高山，近期清晨已有結霜情形，步行、休息、夜宿須做好保暖；呼籲做好登山準備及半途撤退規劃，不要讓救援人力疲於奔命。（編輯：陳仁華）1131210