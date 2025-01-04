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女山友獨留南一段獲救下山 澄清沒被丟包

2025/1/4 13:00（1/4 13:18 更新）
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黃姓女子攀登南一段出現高山症狀，在卑南主山搭帳篷待援，台東和高雄2地搜救人員花2天時間上山，順利接觸到黃女，4日上午在黑鷹直升機協助下，將黃女送下山就醫。中央社記者盧太城台東攝　114年1月4日
黃姓女子攀登南一段出現高山症狀，在卑南主山搭帳篷待援，台東和高雄2地搜救人員花2天時間上山，順利接觸到黃女，4日上午在黑鷹直升機協助下，將黃女送下山就醫。中央社記者盧太城台東攝　114年1月4日
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（中央社記者盧太城台東縣4日電）51歲黃女攀登南一段身體不適，遭獨留在卑南主山搭帳篷待援，台東高雄2地人員頂0度低溫搜救。黃女今早在黑鷹直升機協助送下山就醫，她表示，沒有被丟包，同行友人都有幫她。

黃女下山後被送到台東馬偕醫院醫治，體能和身體狀況逐漸恢復。

帶隊搜救的台東縣消防局關山大隊鹿野分隊長曾柏翰接受媒體聯訪表示，1日下午接獲通報，8人團登南一段，其中51歲的黃女出現高山症狀，在卑南主山紮營待援。關山大隊4名隊員和2名高雄義消組成搜救隊伍於2日清晨進入山區。

曾柏翰表示，山上天氣惡劣，幾乎都在下雨，就算出太陽，溫度也都在攝氏10度以下，傍晚後溫度降至攝氏零度，早上起來水都結冰，同事發生抽筋，還有攀爬時踩滑，左小腿摔傷，但還是盡力完成任務。

昨晚6時許在三叉營地接觸到黃女，黃女原本是在32.5公里處，後來嘗試走了200公尺，發現還是無法走動，於是等待救援。當時黃女躲在帳篷內說「很冷，一直咳嗽，沒力氣走路，需要幫忙下山」。

黃女告訴搜救人員，她沒有被丟包，南一段的行程是5到6天，她第2天就感覺身體怪怪的，接下來的行程，同行友人都有幫她，幫背重的背包、給藥吃，還有2人陪她，因此多撐了2天，但之後還是不行，於是請求救援。

黃女說，第一次走這麼長的登山行程，同行團員都很強，腳程快，她為了要跟上，造成狀況不好，對同行團員沒抱怨，大家都有幫她。

負責指揮搜救的台東縣消防局關山大隊副大隊長林有智表示，黃女與其他7名登山者從南橫進涇橋入山，計劃沿著關山、海諾南山、卑南主山等路線，預計於1日完成登山行程。然而，黃女在預定時間未能與其他隊員會合，台東縣消防局啟動搜救行動。

1日上午8時關山大隊搜救人員結合高雄市消防局執行南一段 （卑南主山北峰）山域搜救案，橫跨4日的艱辛搜救行動，今天上午完成，感謝搜救成員的辛苦。

林有智提醒登山民眾，從事登山活動務必找尋熟識的山友結伴入山，並嚴謹評估自身狀況，做好完善裝備器材準備，以因應山區多變化的環境，遇有危險時共同維護山域遊憩安全。（編輯：郭諭儒）1140104

影片來源：中央社南部地方組
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