女山友獨留南一段獲救下山 澄清沒被丟包
（中央社記者盧太城台東縣4日電）51歲黃女攀登南一段身體不適，遭獨留在卑南主山搭帳篷待援，台東高雄2地人員頂0度低溫搜救。黃女今早在黑鷹直升機協助送下山就醫，她表示，沒有被丟包，同行友人都有幫她。
黃女下山後被送到台東馬偕醫院醫治，體能和身體狀況逐漸恢復。
曾柏翰表示，山上天氣惡劣，幾乎都在下雨，就算出太陽，溫度也都在攝氏10度以下，傍晚後溫度降至攝氏零度，早上起來水都結冰，同事發生抽筋，還有攀爬時踩滑，左小腿摔傷，但還是盡力完成任務。
昨晚6時許在三叉營地接觸到黃女，黃女原本是在32.5公里處，後來嘗試走了200公尺，發現還是無法走動，於是等待救援。當時黃女躲在帳篷內說「很冷，一直咳嗽，沒力氣走路，需要幫忙下山」。
黃女告訴搜救人員，她沒有被丟包，南一段的行程是5到6天，她第2天就感覺身體怪怪的，接下來的行程，同行友人都有幫她，幫背重的背包、給藥吃，還有2人陪她，因此多撐了2天，但之後還是不行，於是請求救援。
黃女說，第一次走這麼長的登山行程，同行團員都很強，腳程快，她為了要跟上，造成狀況不好，對同行團員沒抱怨，大家都有幫她。
負責指揮搜救的台東縣消防局關山大隊副大隊長林有智表示，黃女與其他7名登山者從南橫進涇橋入山，計劃沿著關山、海諾南山、卑南主山等路線，預計於1日完成登山行程。然而，黃女在預定時間未能與其他隊員會合，台東縣消防局啟動搜救行動。
1日上午8時關山大隊搜救人員結合高雄市消防局執行南一段 （卑南主山北峰）山域搜救案，橫跨4日的艱辛搜救行動，今天上午完成，感謝搜救成員的辛苦。
林有智提醒登山民眾，從事登山活動務必找尋熟識的山友結伴入山，並嚴謹評估自身狀況，做好完善裝備器材準備，以因應山區多變化的環境，遇有危險時共同維護山域遊憩安全。（編輯：郭諭儒）1140104
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