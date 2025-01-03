加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
環狀線震損雙北共同求償19億 中華工程：均按圖施工、循法律途徑溝通
首頁 / 社會

女高山症遭獨留南一段待援 搜救隊晚間尋獲人平安

2025/1/3 19:45
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東3日電）8人登山團體攀登南一段，51歲黃女高山症，遭團員獨留在卑南山主峰2天待援，高雄和台東兩地消防人員今晚尋獲黃女，人員平安但身體虛弱，明日視狀況由黑鷹直升機吊掛下山。

台東縣消防局今天中午告訴中央社記者，8人自主登山團去年12月28日從藤枝入山，1月1日行經卑南主山（南一段約32.5公里處）時，51歲的黃姓女子高山症發作，無法繼續前行。

7名團員留下一頂帳篷給黃女後，繼續往前走，獨留黃女在海拔約3200公尺稜線待援。今天有路過登山團協助留爐頭、飲水、糧食給黃女。

台東縣消防局表示，高雄市2義消會同台東消防局搜救人員昨日同步上山救援，但因黃女這2天手機不通，無法聯絡目前狀況，今早申請空勤直升機，卻因山區天候太差，無法報行任務，救難人員冒寒冷天候繼續挺進。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台東縣消防局關山大隊副大隊長林有智晚間表示，原定下午3時可以到達通報地點，但因山上天候差，加上逐漸昏暗，因此直到晚上6時14分才接觸到黃女，黃女平安，但身體虛弱，先將她移至三叉下營地，研判無法徒步下山，明日視情況商請空勤總隊黑鷹直升機上山吊掛。

團員獨留黃女在山上2天待援，在網路引發爭議，有網友留言「獨自留下一個無法行走的人。留爛攤子給救援人員，另外7人爬山？希望傳言是假的」、「不扯啊...網路自組團併車的不意外」。（編輯：謝雅竹）1140103

#台東縣
#台東縣消防局
#台東縣消防局關山大隊
#高山症
#高雄市
#台東消防局
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

113
更多編輯台推薦新聞：