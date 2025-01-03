女高山症遭獨留南一段待援 搜救隊晚間尋獲人平安

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（中央社記者盧太城台東3日電）8人登山團體攀登南一段，51歲黃女高山症，遭團員獨留在卑南山主峰2天待援，高雄和台東兩地消防人員今晚尋獲黃女，人員平安但身體虛弱，明日視狀況由黑鷹直升機吊掛下山。

台東縣消防局今天中午告訴中央社記者，8人自主登山團去年12月28日從藤枝入山，1月1日行經卑南主山（南一段約32.5公里處）時，51歲的黃姓女子高山症發作，無法繼續前行。

7名團員留下一頂帳篷給黃女後，繼續往前走，獨留黃女在海拔約3200公尺稜線待援。今天有路過登山團協助留爐頭、飲水、糧食給黃女。

台東縣消防局表示，高雄市2義消會同台東消防局搜救人員昨日同步上山救援，但因黃女這2天手機不通，無法聯絡目前狀況，今早申請空勤直升機，卻因山區天候太差，無法報行任務，救難人員冒寒冷天候繼續挺進。

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台東縣消防局關山大隊副大隊長林有智晚間表示，原定下午3時可以到達通報地點，但因山上天候差，加上逐漸昏暗，因此直到晚上6時14分才接觸到黃女，黃女平安，但身體虛弱，先將她移至三叉下營地，研判無法徒步下山，明日視情況商請空勤總隊黑鷹直升機上山吊掛。

團員獨留黃女在山上2天待援，在網路引發爭議，有網友留言「獨自留下一個無法行走的人。留爛攤子給救援人員，另外7人爬山？希望傳言是假的」、「不扯啊...網路自組團併車的不意外」。（編輯：謝雅竹）1140103