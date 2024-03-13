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玉山醫療隊研究：預防服藥仍會高山症 病況較輕

2024/3/13 17:40（3/13 18:11 更新）
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竹山秀傳醫院玉山醫療隊每逢假日駐守玉山國家公園排雲醫療站守護山友健康，院方並整理醫療隊累積臨床資料發表高山症相關研究，獲國際醫學期刊收錄刊登，13日由院長莊碧焜（中）說明。中央社記者蕭博陽南投縣攝 113年3月13日
竹山秀傳醫院玉山醫療隊每逢假日駐守玉山國家公園排雲醫療站守護山友健康，院方並整理醫療隊累積臨床資料發表高山症相關研究，獲國際醫學期刊收錄刊登，13日由院長莊碧焜（中）說明。中央社記者蕭博陽南投縣攝 113年3月13日
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（中央社記者蕭博陽南投縣13日電）竹山秀傳醫院玉山醫療隊回溯2018年至2019年紀錄，發現年齡小於40歲者較大於60歲者的高山症風險增加2至3倍，且服用預防藥物者不一定能避免發生高山症，但服藥者症狀較輕微。

竹山秀傳醫院玉山醫療隊每逢假日駐守玉山國家公園排雲醫療站守護山友健康，20年來完成一次又一次任務，除醫療服務，竹山秀傳醫院也整理醫療隊累積臨床資料，發表「玉山高山症的現況：從實際醫療層面獲得的結果」，近期獲台灣醫學會「臺灣醫誌」收錄刊登。

研究由竹山秀傳醫院院長莊碧焜、副院長沈德群等人聯手撰寫，莊碧焜今天發表內容說，玉山醫療隊2018年至2019年出勤64梯次共服務1021名山友，平均每梯次服務約16人，以玉山排雲山莊1天容納116名山友計算，約13.8%山友需要醫療服務，其中582人發生高山症。

莊碧焜說，582名高山症山友其中352人需要藥物或氧氣治療，常見症狀有頭痛、噁心嘔吐、頭暈、虛弱、胸悶、咳嗽、呼吸困難；另外，1021名就醫山友中，男性占574人、女性447人，20歲以下占3.2%、20歲至40歲占54.5%、40歲至60歲占37.9%、60歲以上則占4.4%。

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根據竹山秀傳醫院研究結果，年齡小於40歲者較大於60歲者的高山症風險增加2至3倍；過去3個月無攀登3000公尺以上高山或首次攀登高山者較易發生高山症；服用預防性藥物者不一定能避免發生高山症，但服藥者症狀會較輕微；血氧飽和濃度較低及「路易斯湖高山症評估量表」得分較高者，較易發生高山症。

竹山秀傳醫院表示，登玉山路程海拔高、空氣稀薄，路程挑戰體力和適應力，醫療隊以最快時間診斷和治療，協助山友緩解高山症等不適，讓登頂之路更安全，也盼藉由醫學研究達到預防疾病目標，未來進行更廣泛醫療服務與研究，帶給山友更多健康保障。（編輯：謝雅竹）1130313

#秀傳醫院
#高山症
#莊碧焜
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