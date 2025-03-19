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奇萊東稜山難救援 路徑遭雪覆蓋難辨搜救暫停

2025/3/19 16:40（3/19 18:05 更新）
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一行17人登山隊伍攀登奇萊東稜，其中李姓隊員倒臥山徑、沒有呼吸心跳，16名隊員因降雪躲在山屋避難。搜救隊人員挺進山區救援，19日因白雪覆蓋路徑，全隊後撤回到黑水塘山屋，等待天氣好轉。（花蓮縣消防局提供）中央社記者張祈傳真 114年3月19日
一行17人登山隊伍攀登奇萊東稜，其中李姓隊員倒臥山徑、沒有呼吸心跳，16名隊員因降雪躲在山屋避難。搜救隊人員挺進山區救援，19日因白雪覆蓋路徑，全隊後撤回到黑水塘山屋，等待天氣好轉。（花蓮縣消防局提供）中央社記者張祈傳真 114年3月19日
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（中央社記者張祈花蓮縣19日電）一行17人登山隊伍攀登奇萊東稜，其中李姓隊員倒臥山徑、沒有呼吸心跳，16名隊員因降雪躲在山屋避難。搜救隊人員歷時3天挺進，今天下午因積雪過厚，救援任務暫停。

這支奇萊東稜登山隊伍由14名山友及3名揹工組成，15日從奇萊登山口進入後，計畫20日從岳王亭結束行程。

翁姓領隊17日早上向花蓮縣消防局通報，58歲李姓山友失聯請求協助救援，當天上午10時同行隊員就在驚嘆號池附近發現李男趴在山道路徑，呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態。

受強烈大陸冷氣團或寒流影響，山區天氣驟變，翁姓領隊今天再次通報求援，突遇大雪，16人未攜帶雪地裝備，仍在磐石中峰山屋避難，且備糧僅剩1天，請求航空器後送全員下山。

花蓮縣消防局17日接獲搜救通報後，已派遣地面部隊搜救小組8人，由新秀消防隊分隊長彭第軒帶隊前往救援，原已挺進成功山屋，但因山上積雪約30公分，搜救行動受阻。

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彭第軒表示，因山區持續降雪，覆蓋路徑，考量搜救人員安危，今天全組後撤約1公里回到黑水塘山屋，等待天氣好轉。

花蓮縣消防局救災救護第一大隊長林武正接受中央社記者採訪指出，山區路況跟平時完全不同，路徑被白雪覆蓋難以辨認，今天山區雲霧太濃，直升機無法起飛，預計明天上午空勤總隊前往空偵，確認明確搜救計畫後，希望將16名山友及遇難山友遺體帶下山。（編輯：謝雅竹）1140319

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一行17人登山隊伍攀登奇萊東稜，其中李姓隊員倒臥山徑、沒有呼吸心跳，16名隊員因降雪躲在山屋避難。搜救隊人員前往救援，19日因山區持續降雪，白雪覆蓋路徑，難以辨認方位，全隊後撤回到黑水塘山屋。（花蓮縣消防局提供）中央社記者張祈傳真 114年3月19日
一行17人登山隊伍攀登奇萊東稜，其中李姓隊員倒臥山徑、沒有呼吸心跳，16名隊員因降雪躲在山屋避難。搜救隊人員前往救援，19日因山區持續降雪，白雪覆蓋路徑，難以辨認方位，全隊後撤回到黑水塘山屋。（花蓮縣消防局提供）中央社記者張祈傳真 114年3月19日
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