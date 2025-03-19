合歡山積雪11.5公分恐結冰 台8及14甲線夜間封閉

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（中央社記者蕭博陽南投縣19日電）合歡山昨天、今天降雪，至下午積雪仍有約11.5公分，由於夜間有結冰機率，公路局宣布今晚6時起台8線107.5至110公里處、台14甲線18至41.5公里處、翠峰至大禹嶺路段預警封閉。

強烈大陸冷氣團搭配水氣，橫跨南投縣與花蓮縣的合歡山區昨天、今天降雪，最多累積達11.5公分，雖然今天是上班日，仍有不少遊客上山「追雪」，還有男子在雪地打赤膊歡呼；當地工作人員下午表示，目前沒下雪、起濃霧，因為沒有太陽，所以積雪不太融化。

海拔3402公尺玉山國家公園排雲山莊今天上午10時前斷斷續續降冰霰、雪，玉山國家公園管理處提醒進入園區山友，務必注意雪季登山安全及做好萬全保暖措施，非必要或無雪地登山經驗，請評估取消登山行程。

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交通部公路局中區養護工程分局下午發布新聞稿表示，中區及東區養護分局依最新氣象情資研判，受強烈大陸冷氣團持續影響，台14甲線、合歡山公路海拔2500公尺以上路段，環境溫度維持冰點以下，有局部路面、路肩結冰機率，及路側局部殘冰、殘雪不易消融。

中區分局指出，維護用路安全，今晚6時至明晨7時預警封閉台8線107.5公里處至110公里處花蓮大禹嶺，及台14甲線18公里處翠峰至41.5公里處大禹嶺路段，並視實際天氣狀況不排除提前啟動管制或擴大範圍，明晨視天氣及路況再決定開放或限加掛雪鏈通行。（編輯：李亨山）1140319