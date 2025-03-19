加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
共軍針對性軍演若達一定強度 顧立雄：非計畫性立即備戰操演應對
首頁 / 生活

合歡山積雪11.5公分恐結冰 台8及14甲線夜間封閉

2025/3/19 15:57（3/19 16:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
強烈大陸冷氣團搭配水氣，合歡山區18日、19日降雪，至下午積雪仍有約11.5公分，為維護道路安全，交通部公路局持續出動鏟雪車清除路面積雪。（公路局提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 114年3月19日
強烈大陸冷氣團搭配水氣，合歡山區18日、19日降雪，至下午積雪仍有約11.5公分，為維護道路安全，交通部公路局持續出動鏟雪車清除路面積雪。（公路局提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 114年3月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣19日電）合歡山昨天、今天降雪，至下午積雪仍有約11.5公分，由於夜間有結冰機率，公路局宣布今晚6時起台8線107.5至110公里處、台14甲線18至41.5公里處、翠峰至大禹嶺路段預警封閉。

強烈大陸冷氣團搭配水氣，橫跨南投縣與花蓮縣的合歡山區昨天、今天降雪，最多累積達11.5公分，雖然今天是上班日，仍有不少遊客上山「追雪」，還有男子在雪地打赤膊歡呼；當地工作人員下午表示，目前沒下雪、起濃霧，因為沒有太陽，所以積雪不太融化。

海拔3402公尺玉山國家公園排雲山莊今天上午10時前斷斷續續降冰霰、雪，玉山國家公園管理處提醒進入園區山友，務必注意雪季登山安全及做好萬全保暖措施，非必要或無雪地登山經驗，請評估取消登山行程。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

交通部公路局中區養護工程分局下午發布新聞稿表示，中區及東區養護分局依最新氣象情資研判，受強烈大陸冷氣團持續影響，台14甲線、合歡山公路海拔2500公尺以上路段，環境溫度維持冰點以下，有局部路面、路肩結冰機率，及路側局部殘冰、殘雪不易消融。

中區分局指出，維護用路安全，今晚6時至明晨7時預警封閉台8線107.5公里處至110公里處花蓮大禹嶺，及台14甲線18公里處翠峰至41.5公里處大禹嶺路段，並視實際天氣狀況不排除提前啟動管制或擴大範圍，明晨視天氣及路況再決定開放或限加掛雪鏈通行。（編輯：李亨山）1140319

#大陸冷氣團
#中區
#台14甲線
#台8線
#公路局
#玉山
#合歡山
#排雲山莊
#冰霰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

17
更多編輯台推薦新聞：