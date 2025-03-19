奇萊東稜山難1死、16人困山屋 搜救人員冒雪挺進

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（中央社記者張祈花蓮縣19日電）58歲李姓男山友跟團攀奇萊東稜路線失聯，17日尋獲時已無生命跡象，因天氣惡劣，同行16人在磐石中峰山屋避難，存糧僅剩1天。花蓮縣消防局搜救人員在積雪30公分山路持續挺進。

同行隊員通報，李男登山途中一度失聯，隊員17日上午在驚嘆號池附近稜線發現李男身影，已失去生命跡象，因山區氣溫低、路面積雪，16人隊伍到磐石中峰山屋避難。

花蓮縣消防局救災救護第一大隊長林武正指出，17日上午10時許接獲通報，請求空勤支援，規劃以吊掛方式將李男帶下山，受限山區天氣、能見度不佳，至今仍無法出勤。

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林武正指出，第1梯次8人地面隊伍17日已集結上山，正常情況從地面到李男所在地需約9至10小時，但路面積雪達30公分，且奇萊東稜路線多為陡坡，前進速度受影響，救難人員今天已抵達成功山屋，估計還有6公里路程。

林武正說，16人在山屋避難，回報存糧可以撐到明天，除了地面隊伍持續挺進，空勤直升機也正在待命，待山區天氣穩定、雲層散去後，可趕往救援、投放存糧。（編輯：郭諭儒）1140319