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竹縣尖石飄雪 氣喘感冒燒燙傷病患增多

2025/3/19 10:51（3/19 11:01 更新）
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冷氣團持續發威，新竹縣尖石鄉近日飄雪成銀白世界，馬偕紀念醫院位於尖石鄉的秀巒衛生室外有民眾推起雪人。（馬偕紀念醫院提供）中央社記者沈佩瑤傳真 114年3月19日
冷氣團持續發威，新竹縣尖石鄉近日飄雪成銀白世界，馬偕紀念醫院位於尖石鄉的秀巒衛生室外有民眾推起雪人。（馬偕紀念醫院提供）中央社記者沈佩瑤傳真 114年3月19日
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（中央社記者沈佩瑤台北19日電）明天就是春分了還是好冷，新竹縣尖石鄉近日飄雪成銀白世界，酷寒讓位在尖石的秀巒衛生室格外忙碌，不分老少、感冒病人特別多，戶外還有民眾堆起小雪人，俏皮可愛格外吸睛。

儘管現在是3月中旬，但冷氣團持續發威，馬偕紀念醫院位於尖石鄉的秀巒衛生室今天透過新聞稿指出，高山低溫造成氣喘病人發作、燒柴取暖也發生規模大小不一的燙傷。

秀巒衛生室護理師江金花分享，這幾天一早醒來，滿山都是白茫茫一片，因為尖石鄉近日氣溫都只有攝氏2度左右，加上濕度超過80%，夜裡降雪機會高，讓她忍不住直呼這個冬天真的太冷，而且冷太久了，竟然3月還會看得到雪景，堪稱近幾年少見。

戶外堆起小雪人吸睛，然而當地居民卻感嘆，過年後天氣回暖時所耕種的幼苗與花苞，早已不耐霜雪紛紛枯萎。江金花還遇到當地民眾跑到衛生室說：「真的太冷了，連雞都不下蛋。」酷寒低溫嚴重影響居民的生活。

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這波寒流入夜後氣溫更低，總讓人感覺這個冬天還沒走，江金花觀察這幾天感冒人數增多，不少家庭不分年齡大小無一倖免，全都掛病號，氣喘病人也因天氣的巨劇變化而吃不消，即使有正常規律服藥，還是難以避免氣喘發作，緊急到衛生室求診。

江金花特別提醒，外科急性症狀也與天冷有關，因為高山瓦斯不易點燃，居民直接燒柴火取暖與煮熱水，稍有不慎即造成燒燙傷，這波冷氣團威力很大，籲民眾注意。（編輯：李亨山）1140319

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新竹縣尖石鄉近日氣溫僅攝氏2度左右，加上濕度超過80%，降雪機會高，滿山飄雪一片白茫茫。（馬偕紀念醫院提供）中央社記者沈佩瑤傳真 114年3月19日
新竹縣尖石鄉近日氣溫僅攝氏2度左右，加上濕度超過80%，降雪機會高，滿山飄雪一片白茫茫。（馬偕紀念醫院提供）中央社記者沈佩瑤傳真 114年3月19日
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