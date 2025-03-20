奇萊東稜山難1死16困 天氣好轉空勤估出動3架次救援

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（中央社記者張祈花蓮縣20日電）一行17人登山隊伍攀登奇萊東稜，其中李姓隊員倒臥山徑無呼吸心跳，16名隊員因降雪、身體不適受困山屋；空勤直升機今天上午9時許起飛，預計出動3架次將人員帶下山。

這支17人登山隊伍申請攀登奇萊東稜路線，15日從奇萊登山口進入後，原訂20日從岳王亭結束行程。不過17日就通報有山友失聯，尋獲時倒臥山徑，呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態；其餘16人則遇大雪無法前進，受困磐石中峰山屋。

花蓮縣消防局救災救護第一大隊副大隊長温宗豪今天指出，8名地面搜救人員17日冒雪挺進，因山區積雪30公分、背負30公斤重裝備難以前進，空勤黑鷹直升機也因天氣不佳，前2天都無法出動。

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温宗豪指出，受困16人回報存糧只到今天，且多名隊員出現腹痛、頭暈等高山症狀，需要救援。

今天天氣稍有好轉，空勤直升機上午9時許載搜救人員上山救援，預計出動3架次，分批將受困山屋的山友、倒臥路徑李姓山友帶下山。（編輯：陳仁華）1140320