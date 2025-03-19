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合歡山降雪達11公分 行駛鳶峰至大禹嶺須掛雪鏈

2025/3/19 07:29（3/19 08:33 更新）
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合歡山18日、19日上午持續降雪，路面、邊坡明顯積雪，當地工作人員指厚度最多達11.5公分。（林業及自然保育署南投分署提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真114年3月19日
合歡山18日、19日上午持續降雪，路面、邊坡明顯積雪，當地工作人員指厚度最多達11.5公分。（林業及自然保育署南投分署提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真114年3月19日
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（中央社記者蕭博陽南投縣19日電）合歡山昨天、今天上午持續降雪，路面、邊坡明顯積雪，最多累積達11.5公分，由於路面結冰，公路局宣布，台8線大禹嶺及台14甲線鳶峰至大禹嶺限掛雪鏈通行，視路況機動調整。

交通部中央氣象署發布低溫特報指出，今天強烈大陸冷氣團或寒流影響，各地天氣寒冷，有攝氏10度以下氣溫發生機率，今天北部及東北部地區有持續10度左右或6度以下氣溫（橙色燈號）發生機率，請注意防範。

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省道台8線107.5公里處至110公里處花蓮大禹嶺，及台14甲線18公里處翠峰至41.5公里處大禹嶺路段，昨天夜間至今天清晨預警封閉，交通部公路局中區養護工程分局清晨表示，上午7時解除管制，經派員清雪，台8線109至110公里處及台14甲線24公里處鳶峰至41.5公里處大禹嶺部分路面、路肩仍結冰、積雪未融。

中區養護工程分局指出，台8線大禹嶺路段、台14甲線鳶峰至大禹嶺限加掛雪鏈車輛通行，視路況機動調整限掛雪鏈通行路段；另外，考量管制路段昆陽至松雪樓路段崎嶇蜿蜒，背陽側路面結冰較厚，車輛極易打滑失控，建議四輪傳動車輛加掛雪鏈通行。（編輯：徐睿承）1140319

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合歡山18日、19日上午降雪，路面、邊坡覆蓋明顯積雪，交通部公路局19日清晨出動鏟雪車清除路面積雪。（交通部公路局提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真114年3月19日
合歡山18日、19日上午降雪，路面、邊坡覆蓋明顯積雪，交通部公路局19日清晨出動鏟雪車清除路面積雪。（交通部公路局提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真114年3月19日
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