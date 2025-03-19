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宜蘭太平山持續降冰霰 遊客上山欣賞銀色世界

2025/3/19 09:25（3/19 10:16 更新）
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣19日電）受強烈大陸冷氣團或寒流影響，海拔約1900公尺太平山國家森林遊樂區，今天持續降冰霰，地面如撒糖霜、樹枝也掛霧淞，吸引遊客上山欣賞銀色世界。

農業部林業及自然保育署宜蘭分署今天表示，太平山國家森林遊樂區內的太平山莊及翠峰湖區，自從昨天凌晨降下冰霰後，山頭一片雪白，太平山莊前廣場宛如撒上一片糖霜，樹枝也有霧淞，美不勝收。

宜蘭分署指出，昨天至今天清晨，遊樂區內斷斷續續降下冰霰，「3月雪」景色尚未消融；今天凌晨，經工作人員巡檢後，聯外道路宜專1線路面沒有結冰，清晨6時許開園，車輛可暫時不用加掛雪鏈入園；提醒遊客遊樂區內木棧道濕滑，小心慢行，多加保暖。（編輯：陳仁華）1140319

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受強烈大陸冷氣團或寒流影響，海拔約1900公尺的太平山國家森林遊樂區19日持續下冰霰，遊樂區內的翠峰湖區一片雪白，美不勝收。（農業部林業及自然保育署宜蘭分署提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 114年3月19日
受強烈大陸冷氣團或寒流影響，海拔約1900公尺的太平山國家森林遊樂區19日持續下冰霰，遊樂區內的翠峰湖區一片雪白，美不勝收。（農業部林業及自然保育署宜蘭分署提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 114年3月19日
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