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各地早晚寒冷逐漸轉乾 中部以北低溫僅10度

2025/3/19 07:43（3/19 08:15 更新）
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圖為台北市中正區民眾穿著保暖衣物。中央社記者張皓安攝 114年3月18日
圖為台北市中正區民眾穿著保暖衣物。中央社記者張皓安攝 114年3月18日
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（中央社台北19日電）氣象署表示，今天強烈大陸冷氣團或寒流影響，各地早晚寒冷，中南部日夜溫差較大，中部以北及宜蘭低溫僅攝氏10至11度，其他地區13至15度；其中雲林以北地區及宜蘭、南投有局部10度左右或以下氣溫發生機率。

中央氣象署指出，白天北部、宜花仍涼，最高溫約15至18度，花東約17至19度，中南部地區約21、22度；至於離島，澎湖全天16至19度，金門12至18度，馬祖9至12度。

環境逐漸轉乾，但基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，大台北地區及中南部山區則有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；若溫度與水氣條件配合，中南部及花東3000公尺以上高山仍有零星降雪機率，前往山區應留意霧淞、路面結冰及道路濕滑等狀況。

此外，東北風偏強，台南以北、基隆北海岸、恆春半島局部沿海地區及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖易有平均風6級或陣風8級以上風力出現，海邊作業或活動注意安全。

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根據環境部空氣品質

空氣品質指標橘色、紅色活動建議

橘色警示

  • 影響：對敏感族群不健康
  • 建議：若出現眼痛，咳嗽或喉嚨痛，應減少戶外活動，避免在戶外劇烈運動，敏感族群必要外出時應配戴口罩。

紅色警示

  • 影響：對所有族群不健康
  • 建議：若出現眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗及戶外活動，在戶外避免長時間劇烈運動，敏感族群建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩。

資料來源：環境部

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預報資訊顯示：今天強烈大陸冷氣團或寒流，以及輻射冷卻影響，環境風場為東北風，迎風面擴散條件佳，中南部位下風處，污染物稍易累積。

宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。（編輯：陳仁華）1140319

#大陸冷氣團
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#澎湖
#中央氣象署
#氣象署
（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
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19日冷氣團或寒流南下 11縣市局部低溫10度以下
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