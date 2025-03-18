流感單週就診逾10.8萬人次 估3月下旬脫離流行

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（中央社記者沈佩瑤台北18日電）疾管署今天表示，上週類流感門急診就診仍突破10萬8000餘人次，新增45例重症病例、15例死亡，且急診就診百分比還處於警戒臨界值，預期得等到3月下旬才會脫離流行。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳今天下午在例行疫報說明，3月9日至3月15日類流感門急診就診約10萬8000餘人次，近期呈下降趨勢，但仍處流行期；目前社區中流行的呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H1N1占多數。

李佳琳說，近期流感併發重症病例數及死亡數仍多，3月11日至3月17日新增45例重症病例、15例死亡，新增病例及死亡個案均以感染H1N1為多。

這個流感季從去年10月1日起截至今年3月17日止，累計1152例重症病例，分別為1075例A型H1N1、54例A型H3N2、9例A型未分型、14例B型，年齡層以65歲以上長者為多、占58%，另死亡病例累計254例，包括243例A型H1N1、8例A型H3N2、3例B型。

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疾管署原預期本週可以脫離流行，發言人曾淑慧表示，目前疫情處於臨界值，門診住院人次都持續下降中，急診百分比和流行閾值相近，預期3月下旬脫離流行，但還要繼續觀察。

疾管署說明，已延長擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件「有類流感症狀，且家人/同事/同班同學有類流感發病者」適用期限至今年3月31日止，凡經醫師判斷符合使用條件者即可開立，以減少重症與死亡發生。（編輯：黃名璽）1140318