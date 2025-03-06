對抗類流感、腸胃炎 衛福部立醫院加開門診

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（中央社記者曾以寧台北6日電）衛生福利部今天表示，為因應清明節、兒童節連續假期間疫情發生風險，降低急診壅塞，衛福部所屬全國21家綜合醫院加開類流感及嚴重腸胃炎門診，預計每月將增加924診。

衛福部透過新聞稿表示，近期急診雍塞，且適逢清明節及兒童節連續假期，民眾南來北往掃墓，為降低疫情發生風險，提供類流感症狀及嚴重腸胃炎病患快速醫療服務，以減少病患在醫院停留時間，今天起加開類流感及嚴重腸胃炎門診。

衛福部表示，預計每月將增加924診，給予優先看診，並依病患求診情形彈性調整，使疑似患有流感相關症狀，如發燒、畏寒、頭痛、上呼吸道症狀（咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、呼吸急促）、肌肉痛、關節痛、疲勞、嘔吐或腹瀉等病患，能優先獲得處置。

衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會副執行長王裕煒接受媒體電訪說明，疫情本來就會起起伏伏，加上近期天氣較涼，因此採取預防措施，並將視就診、急診壅塞情形，滾動式檢討。

王裕煒指出，雖然仍希望輕症患者掛門診就好，但民眾掛號習慣難改；有些人可能認為發燒、咳嗽，或腸胃炎嘔吐、拉肚子狀況嚴重，直接衝急診，屆時若急診醫護認為患者適合到特別門診，就會轉介請門診醫師優先看診，一方面改善急診壅塞，也可讓民眾盡快就醫。

衛福部呼籲，如出現類流感及嚴重腸胃炎症狀，可至衛福部所屬醫院或鄰近公費流感抗病毒藥劑合約診所就醫，避免集中至大醫院急診，以避免造成急診壅塞，並減少非必要的到院探訪病人，進出醫院要洗手，若有類流感症狀病人應戴口罩。

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對於防疫，衛福部疾病管制署表示，衛福部今天上午於行政院院會報告「國家防疫一體聯合行動計畫」，因應全球化、氣候變遷及生態系統變化，新興傳染疾病及人畜共通傳染病及抗生素抗藥性問題等對人類造成的威脅，建議跨領域協作與多部門整合，強化並整合既有資源，建立有效的防疫合作機制與量能。

衛福部說明，建議成立行政院層級跨部會平台「國家防疫一體政策會報」，委員由衛福部、農業部、環境部、內政部及專家學者組成，負責推動5大任務，包含：減少來自新興及再浮現人畜共通疾病流行與大流行風險，控制及消除地域性人畜共通疾病、被忽視熱帶疾病與病媒傳播疾病，遏制抗微生物製劑抗藥性大流行，以及將環境整合納入防疫一體等。（編輯：管中維）1140306