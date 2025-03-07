金門近2週4例流感重症化 衛生局籲盡速接種疫苗

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（中央社記者吳玟嶸金門7日電）金門縣衛生局今天表示，金門近2週就有4例流感重症化，4人皆無接種當季流感疫苗，呼籲民國113年10月1日後尚未接種流感疫苗金門民眾，應盡速接種提升保護力。

行政院日前拍板增購10萬劑流感疫苗，金門獲配240劑疫苗在2月20日開打當日就用罄，因此金門縣衛生局日前緊急再採購500劑流感疫苗，並已在3日開打。

金門縣衛生局今天透過新聞稿表示，緊急增購的500劑流感疫苗優先提供11類高風險對象接種，目前疫苗尚有剩餘，可提供有需求民眾接種，自3月10日起開放設籍金門縣，且年齡已滿6個月以上民眾接種至疫苗用罄。

衛生局表示，流感疫情仍處高峰，在天氣轉變時節流感病毒傳播依舊不容小覷，金門縣近2週就接獲4例重症通報，4人皆無接種當季流感疫苗。

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衛生局解釋，接種流感疫苗不必然保證絕對不會染病，但接種疫苗除能降低被傳染流感風險，對染病或感染他種呼吸道疾病民眾，也能大幅降低重症發生率，及其他呼吸道併發症發生風險，對於因環境、職務、個體免疫力等特性，導致染病率較高或染病後風險較大民眾特別重要。

衛生局呼籲，113年10月1日後尚未接種流感疫苗縣籍鄉親，應盡速接種以提升保護力。目前尚有流感疫苗的合約院所，在金城鎮有金城衛生所、吾家診所、傅仰賢診所、安仁診所、台大中心診所與健康診所；金湖鎮有金湖衛生所、部立金門醫院與三大診所；金寧鄉有金寧衛生所與陳水湖診所；金沙鎮部分有金沙衛生所，以及烈嶼鄉的烈嶼衛生所。請有需求的民眾提前聯繫預約。（編輯：謝雅竹）1140307