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COVID-19重症死亡風險仍高 4/8起3族群可打第2劑JN.1

2025/3/18 15:43（3/18 16:07 更新）
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民眾在台北市立聯合醫院中興院區接種COVID-19疫苗。（中央社檔案照片）
民眾在台北市立聯合醫院中興院區接種COVID-19疫苗。（中央社檔案照片）
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（中央社記者沈佩瑤台北18日電）COVID-19死亡與重症風險仍高，疾管署今天宣布，4月8日起提供接種第2劑JN.1疫苗，適用對象包括65歲以上長者、55至64歲原住民、6個月以上且免疫不全以及免疫力低下患者。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳在例行疫報說明，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情處低點波動，但持續新增重症病例，3月11日至17日新增6例COVID-19併發重症本土病例及1例死亡病例。

李佳琳指出，自去年9月1日起截至今年3月17日，COVID-19併發重症本土病例累計522例，其中112例死亡，均以65歲以上長者及具慢性病史者為多；此外，自去年10月1日起通報的確定及死亡病例中，未接種JN.1疫苗者達96%以上。

疾管署監測顯示，國內近4週本土病例COVID-19變異株檢出以XEC為主，其次依序為JN.1、LP.8.1等。

考量COVID-19對高風險族群威脅持續，疾管署發言人曾淑慧表示，4月8日起，提供65歲以上長者、55至64歲原住民、6個月以上且免疫不全以及免疫力低下患者等，增加接種第2劑JN.1疫苗，降低重症或死亡發生風險，與前1劑間隔至少6個月（180天）。

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曾淑慧說，目前65歲以上長者約450萬人，以第1劑接種率約20%推估，屆時符合資格者約百萬人。疾管署統計，JN.1疫苗截至3月17日已累計接種204.3萬人次，其中Moderna JN.1疫苗累計191.6萬人次，Novavax JN.1疫苗累計12.7萬人次。

疾管署提醒，近日受冷氣團影響，除注意保暖，應儘速接種JN.1疫苗，目前全國JN.1疫苗庫存充足，滿12歲以上民眾可從Moderna及Novavax兩種廠牌擇一接種，而滿6個月以上至11歲兒童則依核准適應症，僅限接種Moderna的JN.1疫苗，以及做好個人衛生及防護。如有發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，請儘速就醫並在家休息，維護自身健康安全。（編輯：管中維）1140318

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#李佳琳
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#JN.1疫苗
（疾管署提供）
（疾管署提供）
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