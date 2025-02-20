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專家：新冠疫苗不良事件率似流感 3月疫情恐升溫

2025/2/20 17:43（2/20 17:51 更新）
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衛福部預防接種受害救濟審議小組召集人邱南昌（圖）20日指出，國內COVID-19疫苗不良事件通報量，在基礎劑時每10萬劑約有31.2件，到最新JN.1疫苗已下降到每10萬劑3件。中央社記者曾以寧攝 114年2月20日
衛福部預防接種受害救濟審議小組召集人邱南昌（圖）20日指出，國內COVID-19疫苗不良事件通報量，在基礎劑時每10萬劑約有31.2件，到最新JN.1疫苗已下降到每10萬劑3件。中央社記者曾以寧攝 114年2月20日
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（中央社記者曾以寧台北20日電）民眾搶打流感疫苗，專家今天提醒，COVID-19重症死亡率不低於流感，近日更已出現流行跡象，預測3月疫情開始升溫；近年COVID-19疫苗不良反應通報率，已與流感差不多。

近期國內流感疫苗打氣升，政府增購10萬劑流感疫苗，今天起供65歲以上長者、具潛在疾病等11類民眾優先接種。

台灣家庭醫學醫學會理事長黃振國今天在「預防重症缺一不可，流感加新冠疫苗才夠罩」記者會指出，今天起開始打流感疫苗，已不是「末班車」而是「加班車」。除提醒今年秋冬也要盡快搭上「早班車」，國外研究也發現，有14%患者可能同時感染流感及COVID-19，且其重症及死亡風險將加倍。

國內民調顯示，超過4成民眾是看疫情嚴重度，決定是否接種COVID-19疫苗。黃振國提醒，超前部署要看身體需要甚麼，切勿以為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）已經不見，其實近年其重症死亡率，並沒有比流感低。

不少人擔心COVID-19疫苗接種後會有副作用，覺得副作用好像比其他疫苗都強、甚至可能有「被卡車撞到」感。衛生福利部預防接種受害救濟審議小組召集人邱南昌說明，COVID-19疫苗除更新病毒株，疫苗本身也有改變，國內主要接種的mRNA疫苗，劑量已是過去的一半，不適反映機率也相應減少。

邱南昌指出，國內COVID-19疫苗不良事件通報量，在基礎劑時的每10萬劑有31.2件，到最新JN.1疫苗，已經下降到每10萬劑3件；與去年10月1日至今年1月8日流感疫苗不良事件通報的每10萬劑2.09件相去無幾，且其中有部分僅是時序性關聯，並非真的副作用。

邱南昌表示，過往預防接種受害救濟申請中，COVID-19疫苗接種後死亡事件，約98%已經排除與疫苗相關，剩餘也多為「無法確定關聯性」，顯示疫苗真的不像大家想的這麼可怕，反而「大家不接種才可怕」。

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台灣感染症醫學會理事長張峰義提醒，COVID-19病毒對全身各處器官都會造成損害，且國外研究發現，感染COVID-19可能提高心肌炎、心肌梗塞等心血管疾病風險，認知方面更會在感染後1到1.5年持續受到損傷。但國內65歲以上長者JN.1疫苗接種率僅17.2%，遠低於英國的59.1%、韓國的45.2%或美國的30.9%。

近期COVID-19疫情，張峰義指出，在臨床上已經可以觀察到家戶內年輕人、老人同時感染的狀況，顯示社區已有開始流行跡象，自己預測最快3月疫情就會開始升溫，提醒65歲以上民眾、慢性病患者等高危險群，在疫情來臨前盡快打疫苗。（編輯：李亨山）1140220

多名專家20日共同提醒，COVID-19重症死亡率不低於流感，近日已出現流行跡象，預測3月疫情將開始升溫，呼籲民眾不要忘記接種COVID-19疫苗。中央社記者曾以寧攝 114年2月20日
多名專家20日共同提醒，COVID-19重症死亡率不低於流感，近日已出現流行跡象，預測3月疫情將開始升溫，呼籲民眾不要忘記接種COVID-19疫苗。中央社記者曾以寧攝 114年2月20日
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