宜蘭獲2050劑流感疫苗 20日供高風險族群施打

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣19日電）宜蘭縣政府衛生局今天表示，疾管署增購10萬劑公費流感疫苗，宜蘭縣分配到2050劑，將於明天在縣內12鄉鎮市衛生所開放11類高風險族群接種，採現場排隊，不開放預約。

衛生局長徐迺維今天說，春節期間冷氣團來襲，國內流感疫情傳播風險持續，並因農曆年假期間發生名人罹患流感猝死事件，引發一波流感疫苗搶打潮。

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他指出，宜蘭縣於113年度採購的流感疫苗13萬8000劑，已於今年2月5日打完。這次獲配的2050劑流感疫苗，已分配至縣內12鄉鎮市衛生所，將於明天採現場排隊、隨到隨打方式，為11類高風險族群提供服務，直到疫苗用完為止。

衛生局表示，11類高風險族群分別為65歲以上長者、55歲以上原住民、安養長期照顧服務等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者、孕婦、6個月內嬰兒及父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中職/五專3年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員。（編輯：張銘坤）1140219