雲林流感併發重症4人死亡、4班停課

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（中央社記者姜宜菁雲林縣19日電）雲林縣衛生局說，今年至今確診流感併發重症18人、流感併發重症死亡有4人，且皆未接種流感疫苗；中小學11日開學，已4班因流感停課，雲林縣府呼籲民眾勿輕忽、落實防疫措施。

根據雲林縣衛生局統計，截至今天中午12時全縣通報疑似流感併發重症有22例，確診18例，從今年1月21日至2月13日已有4人因流感併發重症死亡。

雲林縣衛生局指出，4名死亡個案皆為65歲以上男性，且有高血壓、糖尿病等慢性病史，且都未接種流感疫苗。

雲林縣衛生局長曾春美今天說，中央增購10萬劑公費流感疫苗，雲林縣分配到2830劑，近日配送到各鄉鎮市衛生所，20日起同步在合約醫療院所開打，符合優先接種對象者可洽詢當地衛生所，就近預約接種。

曾春美提醒民眾目前流感仍在高峰期，民眾仍需做好個人衛生防護措施，勿輕忽病症。

全台國中小11日開學，雲林縣教育處指出，今天縣內中小學請假人數逾600人，其中因感冒和水痘等病症請假有398人最多，腸胃炎162人、流感47人等。

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有4間學校依照校園傳染病防治工作指引，3天內同一班級有2名以上（含2名）學生經醫師臨床診斷為感染流感，召開防疫小組會議決議停課5天並全面消毒。

雲林縣教育處將加強宣導，學生如有呼吸道症狀，及在封閉室內場所上課時建議戴上口罩，阻絕飛沫傳染機會。（編輯：李亨山）1140219