新冠口服藥Xocova到貨 3月底前研議適用對象

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（中央社記者曾以寧台北6日電）衛生福利部疾病管制署今天表示，COVID-19新口服藥Xocova已於今年2月底到貨5000人份，將於3月13日辦理驗收，並預計於3月底前召開COVID-19專家會議研議用藥適用對象相關條件。

疾管署統計，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情處低點波動，但持續新增重症病例，2月25日至3月3日新增5例新冠併發重症本土病例及5例死亡；自去年9月1日起截至今年3月3日，COVID-19併發重症本土病例累計507例，其中111例死亡。

根據外電報導，Xocova由日本藥廠塩野義製藥（Shionogi）研發，為日本首款國產COVID-19（2019冠狀病毒疾病）口服藥。其是在COVID-19感染初期時，每天1次、連續服用5天的口服藥，臨床試驗顯示可緩解輕症及中症患者的發燒、喉嚨痛、咳嗽、倦怠感、鼻塞等症狀。

疾管署發言人曾淑慧今天告訴中央社記者，去年Xocova採購2萬人份抗病毒藥物（含1萬人份開口合約），依合約供貨期程於今年2月底前交貨5000人份，目前已到貨並完成貼標作業。

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曾淑慧表示，疾管署預訂於3月13日辦理驗收作業，剩餘5000人份及1萬人份開口合約，則依專家會議決議視疫情發展採分批叫貨。此採購案履約期限至明年12月31日止。

曾淑慧表示，疾管署預計於3月底前召開COVID-19專家會議研議Xocova用藥適用對象相關條件，據以修訂疾管署「公費COVID-19治療用口服抗病毒藥物領用方案」，後續再視疫情情況及藥物到貨情形滾動修正。（編輯：管中維）1140306