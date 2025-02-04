雪攀耗費體能加倍 雪霸志工：最怕山友一意孤行

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣4日電）雪霸各登山路線在雪季有冰、雪、岩混合地形加上低溫環境，難度倍增，雪霸志工吳峻德今天分享春節服勤心得說，最怕遇到山友一意孤行，雪地美景當前更要懂得「知難而退」。

雪霸國家公園管理處自民國107年起，雪季期間委請具有雪地經驗的雪霸保育志工在園區熱門登山路線營地與山屋服勤，提供山友諮詢、雪季登山經驗分享、檢視教導雪攀裝備使用及山區緊急事件協助等服務。

吳峻德曾是國軍神龍小組成員，退役後擔任雪霸志工已長達10年，被山友稱為「雪山神龍」。他指出，今年農曆春節期間，連續幾波冷氣團來襲，雪霸山區只要水氣足夠，經常會面臨冰雨、冰霰或下雪，「雪花紛飛的畫面看似浪漫美好，實際上可能整夜凍到睡不著」。

吳峻德表示，過年服勤期間，只要看到山友入山，一定會先跟對方告知山區雪況和路況，不過在言談間，仍可發現部分山友根本沒有在雪季登山的經驗，甚至有人連裝備都沒有準備齊全，僅單純為了「想賞雪」、「想玩雪」，忽略了步道路徑遭大雪覆蓋，在雪地步行、攀登，加上低溫環境，耗費體能至少是平常2倍以上。

吳峻德說，曾有1名山友原本申請攀登翠池，途中遭遇風雪無法前進，於是撤回黑森林，被志工巡查發現獨自窩在箭竹草叢中，隨即協助對方順利回到營地，並參考天氣預報建議下山。

不料，隔天一早，這名山友竟然又獨自摸黑上山，當時強風挾帶冰霰和降雪，天候惡劣，志工和協作都格外擔心他的安危，等待期間已做好通報緊急通報備案，所幸最後這名山友知難而退，才沒有發生意外。

「最怕遇到山友一意孤行，可能會讓救難、警消人員勞師動眾。要保留撤退體力，才是安全下山準則」吳峻德指出，春節連假以來，各地有多起山域事件通報，雪季登山，絕對不是說走就走的行程。

透過 Google News 追蹤中央社

吳峻德指出，山上風雪強勁往往視線模糊睜不開眼，大雪紛飛覆蓋步道，回首來時路也已一片雪白，防寒手套裡的手指僵硬，連打開拉鍊都不靈活，種種情況都不是一般人所能應對處理，充分自主控管風險，才能讓自己還有下一次親近山林的機會。

雪霸國家公園管理處副處長許嘉祥表示，由於雪地易迷途，雪山主峰至翠池碎石坡已設置雪地引導椿，提供山友雪地指標，另依國家公園法規定，進出生態保護區禁止任意變更核准路線，違者罰鍰新台幣1500元；而保育志工是雪管處維護登山安全的左右手，請山友對雪霸保育志工予以鼓勵與支持，共同維護雪季登山安全。（編輯：林恕暉）1140204