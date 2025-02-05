雪季登山易失方向感 雪霸處在雪山增設輔助引導樁

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（中央社記者管瑞平苗栗縣5日電）雪季登山易因山徑遭積雪覆蓋或濃霧失去方向感，增加迷途風險，雪霸國家公園管理處在雪山主峰至北稜角鞍部往翠池方向，架設輔助導引樁，提供山友辨識路標可依循。

冷氣團、寒流接連來襲，雪霸國家公園管理處表示，根據山友今天回報雪山最新雪況，雪山主峰積雪約達20公分，雪山圈谷植物都有結冰現象，即便已經出太陽，無日照之處還是非常寒冷。

雪管處指出，雪季登山，步道常會被厚實的積雪覆蓋，或是因高山濃霧，眼前白茫茫一片，因此失去方向感。為此，去年底陸續在雪山主峰至北稜角鞍部往翠池的方向，新架設15支輔助導引樁，再加上原有的導引樁，共計有20餘支的導引樁，希望在雪季提供山友明確路標可依循，減少迷途的機率。

雪管處表示，新設輔助導引樁的樣式、配色、數量及架設位置，經召開專家學者會議討論獲得共識後架設，雖可以增加山友辨識路徑，但仍要強調僅為「輔助」設施，山友在雪季登山，還是要做好行前規劃與準備，下載並學會使用離線地圖APP，或由專業的雪季領隊帶領。

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雪管處提醒，若於登山時失去方向感，務必停下腳步，善用地圖指北針或離線地圖，萬一真的發現迷途，切記，留在原地，啟動「STOP」原則。

「STOP」原則包括S（Stop）停止行動；T（Think）回想迷途路段，如果沒有辦法回到原路，留在原地；O（Observe）觀察身邊資源，如食物、裝備等，以及周遭環境有無遮風避雨之處，避免下切溪谷；P（Plan）擬定待援計畫，分配飲食水量，注意保暖。（編輯：李錫璋）1140205