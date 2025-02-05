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雪季登山易失方向感 雪霸處在雪山增設輔助引導樁

2025/2/5 16:28（2/5 16:51 更新）
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雪季登山易因山徑遭積雪覆蓋或濃霧失去方向感，雪霸國家公園管理處在雪山主峰至北稜角鞍部往翠池方向架設輔助導引樁，讓山友能有明確的路標可依循，減少迷途機率。（雪霸保育志工陳麗君、張婕端提供）中央社記者管瑞平傳真 114年2月5日
雪季登山易因山徑遭積雪覆蓋或濃霧失去方向感，雪霸國家公園管理處在雪山主峰至北稜角鞍部往翠池方向架設輔助導引樁，讓山友能有明確的路標可依循，減少迷途機率。（雪霸保育志工陳麗君、張婕端提供）中央社記者管瑞平傳真 114年2月5日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣5日電）雪季登山易因山徑遭積雪覆蓋或濃霧失去方向感，增加迷途風險，雪霸國家公園管理處在雪山主峰至北稜角鞍部往翠池方向，架設輔助導引樁，提供山友辨識路標可依循。

冷氣團、寒流接連來襲，雪霸國家公園管理處表示，根據山友今天回報雪山最新雪況，雪山主峰積雪約達20公分，雪山圈谷植物都有結冰現象，即便已經出太陽，無日照之處還是非常寒冷。

雪管處指出，雪季登山，步道常會被厚實的積雪覆蓋，或是因高山濃霧，眼前白茫茫一片，因此失去方向感。為此，去年底陸續在雪山主峰至北稜角鞍部往翠池的方向，新架設15支輔助導引樁，再加上原有的導引樁，共計有20餘支的導引樁，希望在雪季提供山友明確路標可依循，減少迷途的機率。

雪管處表示，新設輔助導引樁的樣式、配色、數量及架設位置，經召開專家學者會議討論獲得共識後架設，雖可以增加山友辨識路徑，但仍要強調僅為「輔助」設施，山友在雪季登山，還是要做好行前規劃與準備，下載並學會使用離線地圖APP，或由專業的雪季領隊帶領。

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雪管處提醒，若於登山時失去方向感，務必停下腳步，善用地圖指北針或離線地圖，萬一真的發現迷途，切記，留在原地，啟動「STOP」原則。

「STOP」原則包括S（Stop）停止行動；T（Think）回想迷途路段，如果沒有辦法回到原路，留在原地；O（Observe）觀察身邊資源，如食物、裝備等，以及周遭環境有無遮風避雨之處，避免下切溪谷；P（Plan）擬定待援計畫，分配飲食水量，注意保暖。（編輯：李錫璋）1140205

#雪山
#雪霸國家公園管理處
雪霸國家公園管理處5日表示，雪山主峰至北稜角鞍部往翠池方向架設15支輔助導引樁，新設輔助導引樁樣式、配色、數量及架設位置經專家學者會議討論，有助山友辨識路徑。（雪管處提供）中央社記者管瑞平傳真 114年2月5日
雪霸國家公園管理處5日表示，雪山主峰至北稜角鞍部往翠池方向架設15支輔助導引樁，新設輔助導引樁樣式、配色、數量及架設位置經專家學者會議討論，有助山友辨識路徑。（雪管處提供）中央社記者管瑞平傳真 114年2月5日
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