沒帶雪地裝備攀登南三段 7山友全由直升機載下山

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（中央社記者蕭博陽南投縣3日電）7人隊伍登南三段，1名女子腳踝扭傷由直升機載下山，其餘6人也以無雪地裝備不敢前進為由求救，空勤總隊直升機昨天載下山。網友指出「該收費就收費，別讓這類人養成習慣」。

一支7人登山隊1月24日從花蓮縣瑞穗鄉入山攀登南三段，預計2月2日從南投縣信義鄉下山，途中一名約50歲女隊員因泌尿道感染、胸悶、腳踝扭傷求救，南投縣消防局考量人員步行接觸需4天，申請直升機於1月30日載運女子下山送醫；同行其餘6人也以天氣因素求救。

春節前氣象預報已顯示高山可能降雪。南投縣消防局指出，女子的同行隊員回報現場持續低溫，且積雪非近期能融解、保暖衣物浸濕恐造成高山症、低溫且休克之虞，且「無雪地裝備」不敢貿然前進，請求救援下山，因1月31日、2月1日天氣不佳，直升機無法執行。

內政部空中勤務總隊直升機昨天從花蓮機場起飛，落地搭載這6人。另有2人攀登南三段於東郡大山北鞍營地因帳篷毀損無法繼續行程而求救。這2案共8人同時由直升機救出，落地信義鄉同富起降場後自行離開。

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空勤總隊臉書（Facebook）粉絲專頁也發布這起救援案過程，影片顯示獲救山友快步走上直升機，甚至還有人邊走邊持手機錄影，網友昨天至今天持續痛批「好手好腳的不覺得丟臉嗎」、「真正的空中巴士」、「付費」、「明天要上班，來不及下山所以叫救援嗎」。

南投縣消防局救援人員今天私下表示，此登山隊雪季攀登高山卻未帶足夠裝備，搞得人仰馬翻「很想開罰這團」，但此團有申請入山、入園、投保登山保險、領隊有急救證照，雖然南投縣登山活動管理自治條例規定須依路線行程攜帶所需裝備器材、應隨時注意氣象資料及變化，但因「所需器材」定義較難認定，暫查無違規事項，籲山友衡量各項風險，山永遠都在。（編輯：李錫璋）1140203