更多編輯台推薦新聞：
長榮機師擬罷工 機票團費可退嗎？不便險賠不賠？QA一次看
生活

長榮機師擬罷工 機票團費可退嗎？不便險賠不賠？QA一次看

統一發票112年11-12月千萬獎號碼：63603594
生活

統一發票112年11-12月千萬獎號碼：63603594

謝淑薇澳網混雙摘金成台灣第1人 台波組合破魔咒共創紀錄
運動

謝淑薇澳網混雙摘金成台灣第1人 台波組合破魔咒共創紀錄

春節大掃除舊衣怎麼處理？全台7000個回收點地圖一次查
生活

春節大掃除舊衣怎麼處理？全台7000個回收點地圖一次查

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

無救護證照沒保險登池有山 中市消防局開罰山友

2024/1/26 17:38（1/26 17:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
2名山友日前寒流來襲時攀登池有山，其中1人出現失溫現象，向台中市消防局求助後獲救，但因無救護證照、保險，被依照違反台中市登山活動管理自治條例開罰。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年1月26日
2名山友日前寒流來襲時攀登池有山，其中1人出現失溫現象，向台中市消防局求助後獲救，但因無救護證照、保險，被依照違反台中市登山活動管理自治條例開罰。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年1月26日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中26日電）2名民眾日前無救護證照、無辦理保險攀登池有山，其中1人失溫，台中市消防局成功救援，依照違反台中市登山活動管理自治條例，依規裁罰並向當事人收取搜救費用。

台中市消防局今天發布新聞稿，23日接獲報案，50歲陳姓女子、46歲陳姓男子攀登池有山，期間適逢寒流來襲，山區各處更驟降大雪，登山路徑積雪深厚，部分路徑無法辨識向台中消防局求助。

陳女指稱，陳男已有失溫現象，所處位置周遭無任何遮蔽物，因未攜帶帳篷僅有簡易式睡袋，保暖過夜裝備不足，無法自行前往山屋避難。搜救人員連夜攜帶帳篷、保暖物品前往救援。

消防局指出，依據台中市登山活動管理自治條例規定，進入台中市公告山域從事登山活動，領隊或隊員之一應具備初級緊急救護能力，並領有基本救命術證書或初級救護技術員等相關證照，且領隊應為本人及其隊員辦理登山綜合保險。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

消防局表示，此案已違反前述規定，陳女將被依自治條例第11條裁罰，處以新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰，並依第14條向陳男收取搜救費用。

台中市消防局指出，救災救護指揮中心以GPS定位輔助系統應用，快速定位待救山友位置座標，並同步派遣梨山分隊人員背負待救山友所需的帳篷、水、食物、睡袋等過夜裝備，連夜趕往救援；接觸山友後，2人意識清楚但手腳冰冷無力，隔日以直升機將2人平安運送回平地，並由救護車送醫。（編輯：謝雅竹）1130126

#台中市消防局
#池有山
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.26