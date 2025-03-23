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男攀深堀山失聯罹難 南投單日尋獲第4具山難遺體

2025/3/23 20:09（3/23 22:32 更新）
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曾姓山友獨攀能高越嶺古道失聯，搜救人員21日晚間獲報，23日下午於深堀山下方溪溝尋獲其遺體。（消防提供）中央社記者鄭維真傳真 114年3月23日
曾姓山友獨攀能高越嶺古道失聯，搜救人員21日晚間獲報，23日下午於深堀山下方溪溝尋獲其遺體。（消防提供）中央社記者鄭維真傳真 114年3月23日
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（中央社記者鄭維真南投23日電）曾姓山友獨攀能高越嶺古道，原訂20日下山卻失聯，搜救人員21日晚間獲報，今天下午在深堀山下方溪溝尋獲其遺體，這也是南投今天尋獲的第4具山難遺體。

南投縣消防局21日晚間獲報，曾姓男子獨自攀登能高越嶺古道，預計20日下山返家，但家屬遲未聯繫上他，因而通報119求援。

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搜救人員發現，曾姓男子將車子停放在屯原登山口，經詢問在地工作人員均無人看見曾男，研判他走尾上山、深堀山，於是沿腳印擴大搜索，今天下午1時許在深堀山下方約100公尺溪溝尋獲其遺體，目前已運送下山交給家屬。

由於南投連日發生數起山域事故，南投縣消防局呼籲，近期適逢高山降雪，步道易結冰、濕滑且積雪導致路跡不明，攀登過程相當危險，容易造成意外，山友登山前務必確認山區氣候狀況，審慎評估登山路徑是否會因降雪產生風險。（編輯：李淑華）1140323

#南投縣
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