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登山意外頻傳 內政部：擬納搜救使用者付費機制

2025/4/13 20:14（4/13 20:31 更新）
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登山示意圖。（太魯閣國家公園管理處提供）
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（中央社記者高華謙台北13日電）內政部今天表示，近期多起山域事故凸顯民眾缺乏安全自我負責觀念，已研提「國家公園入山管理及山域救援精進作為」，提報行政院召開跨部會協商，訂定相關規範與罰則，並研議納入使用者付費機制，遏止不負責任登山行為。

針對使用者付費機制，國家公園署長王成機向中央社記者表示，只要山友發生事故，搜救人員經常需要在惡劣天氣辛苦搜救，因此針對搜救費用或直升機出動等費用，擬納入使用者付費機制，仍待跨部會討論合理收費標準與細節，形成全國一致性規範。

內政部今天透過新聞稿表示，近期多起山域事故凸顯民眾輕忽天候變化、自身準備不足等缺乏安全自我負責觀念，導致動用搜救資源，甚至違反國家公園法、縣市登山活動或山域事故救援管理自治條例等規定。

內政部指出，2019年開放山林後，截至2024年，違反登山活動管理自治條例共195件，裁罰新台幣201萬餘元；違反國家公園法登山相關案件共781件，裁罰159萬8100元。

內政表示，因登山活動、山域管理、山難救助權責及法規，分別涉及教育部體育署、交通部觀光署、農業部林業及自然保育署，以及內政部轄下消防署、警政署、國家公園署、空中勤務總隊等，國家公園署已召開兩場「山域活動一致性規範研商會議」，邀跨部會機關、登山社團及登山專家交換意見。

內政部說，與會者都認同應有全國一致的山域活動管理規範，針對全國山域活動管理，如使用者付費機制、搜救勤務派遣、登山保險、違規裁罰、山域管理、登山活動規範、登山安全教育等議題，將提報行政院召開跨部會會議研商，以完善整體登山活動及山域管理機制。

內政部指出，國家公園署將持續強化入山入園管理服務措施，開發入園手機APP，推播最新天候資訊、步道地圖、報平安、地震避難資訊、投放登山安全教育知識圖卡，定時自動回傳登山者坐標至守護平台，一旦發生事故，可根據最近坐標提升救援效率。

此外，王成機也強調，政府出發點不是要嚴格限制登山，而是希望透過科技方式服務、保障山友安全，降低山難事件與風險。

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內政部說，另針對任意變更路線、違規紮營、個人行為影響入園登山安全、耗費社會資源或其他情節重大者裁罰，最重予以3年禁止入園申請。

內政部強調，山林開放是促進全民親近自然的重要政策，但開放不等於放任，全民都應以尊重自然、珍惜生命態度從事負責任山域活動。（編輯：林克倫）1140413

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