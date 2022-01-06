國家公園步道依難度分級 內政部籲做好行前準備

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（中央社記者陳俊華台北6日電）內政部今天說，台灣百岳有76座位於高山型國家公園，為方便民眾選擇適合自己的步道，國家公園將92條步道依難易程度分為0至6級，提醒民眾行前務必做好各項準備，山永遠都在。

內政部透過新聞稿表示，為使山林活動更安全，營建署去年8月發布「國家公園步道系統分級」，依里程、天數、難度等級、困難地形等，將步道從易至難以0至6級區分，並持續滾動檢討更新。

例如雪霸國家公園武陵路步道，內政部指出，就屬第0級，適合全齡人口，可供輪椅及嬰幼兒車通行；雪霸聖稜線則列為第5級，屬3到5天以上的行程，事前及途中都須不斷評估自身及隊伍風險，作出適宜判斷及應變。

另外，內政部表示，非屬既定步道範圍，無明確路基或路徑的原始山徑、古道遺跡、探勘或技術攀登等特殊路線，或是第3至第5級步道積有冰雪時，都列第6級，應具相應技術能力、裝備等準備，才適宜前往。

內政部指出，為傳達登山行前準備與風險評估的重要性，國家公園特別以最常發生山域事故的原因「迷途」為主題，經由實際案例為題材，改編拍攝成國家公園登山安全推廣短片，盼透過模擬山域事故情境短片，傳達登山行前準備與風險評估的重要性。

內政部說，針對「玉山主、西峰線」、「合歡西峰線」、「雪山主、東峰線」及「奇萊主、北峰線」等4條熱門攀登路線，以及「行前準備」、「體能評估」、「高山症」與「迷途」等主題，分別製作宣導短片，呼籲民眾提高登山安全意識、掌握戶外活動風險控管及模擬應變處置。

內政部強調，山永遠都在，提醒民眾在投入山林懷抱前，應確實做好體能評估、擬訂行前計畫及緊急狀況應變等，可有效避免發生迷途或因裝備不足而受傷的狀況發生。

內政部指出，若在行進中，發現身體不適等突發狀況，請量力而為，並告知同行團員與留守人，安全下山最重要。（編輯：康世人）1110106