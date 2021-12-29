太魯閣國家公園新山屋 屏風山、畢羊縱走可落腳

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太魯閣國家公園管理處在屏風山路線上興建屏風避難山屋，民國111年1月10日起開放，由於位處高山，興建過程及維護管理不易，呼籲山友維護國家公園珍貴生態景觀與設施。（太管處提供）中央社記者李先鳳傳真 110年12月29日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣29日電）登山風氣日盛，太管處在屏風山及畢羊縱走2條路線上各興建1座山屋，明年1月10日起開放，由於位處高山，興建過程及維護管理不易，呼籲山友維護國家公園珍貴生態景觀與設施。

屏風山位於太魯閣國家公園西南方，是台灣百岳之一，標高3250公尺，山勢瘦稜危崖，與白姑大山、羊頭山及畢祿山合稱「中橫四辣」，是山難發生的熱點區域。畢羊縱走，指畢祿山經鋸齒連峰縱走至羊頭山，陡上陡下，是富有挑戰性路線。

太魯閣國家公園管理處今天發布新聞稿表示，屏風山及畢羊縱走2條路線，建議山友安排2至3天行程為宜，因皆無山屋，山友需自搭營帳過夜；有些山友改以一日單攻方式攀登，由於山徑升降落差大、行進時程長且無攜帶過夜裝備，以致山域意外事件頻傳。

為提供山友急難庇護場所，太管處於民國108年9月辦理山屋興建工程相關作業，歷經多次工程流標、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情與天候等嚴峻考驗，終於110年10月竣工、12月驗收完成，預計於111年1月10日起開放供山友申請使用。

屏風避難山屋位於屏風松針營地，山屋周邊腹地寬廣，營地條件良好，由新登山口（台8線111.2K處）至山屋約6.3公里，行程約需5小時，山屋主體為2.5層國產杉木及鍍鋅方管構造，可容納32人。

鋸東避難小屋位於鋸山東峰前營地，位處稜線鞍部內凹處，由羊頭山慈恩登山口至山屋約4.3公里，行程約需4小時，小屋主體為鋼方管及耐候帆布構造2座，共有16個床位。山屋內設有非固定式桌椅，急難情況可將桌椅收入床下增加8人入住的空間。

太管處指出，屏風山屋及鋸東小屋也提供緊急避難使用，控留急難救助所需床位，若遇有山難救援或山友受傷、失溫或迷途等急難情況，可緊急迫降入住。核准入住山屋的山友須配合，勿占據公共空間，並提供急難隊伍所需援助，以降低山難事件的傷害。

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太管處說明，屏風避難山屋含廁所建材總重18.5噸，耗費背工約740人次；鋸東避難小屋總重5.5噸，背工約220人次，由於山屋及公廁為提升山友登山品質與提供緊急避難處所，興建過程及後續維護管理並不容易。

太管處呼籲，請山友遵守垃圾及廚餘自行帶下山的原則，入住期間應保持山屋、廁所及周邊環境整潔，維護國家公園珍貴生態景觀與登山服務設施。（編輯：戴光育）1101229

太魯閣國家公園管理處在屏風山路線上興建屏風避難山屋，民國111年1月10日起開放，屏風避難山屋位於屏風松針營地，山屋周邊腹地寬廣，營地條件良好，山屋主體為2.5層國產杉木及鍍鋅方管構造，可容納32人。（太管處提供）中央社記者李先鳳傳真 110年12月29日