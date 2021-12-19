合歡山雪季登山 須裝備檢查及簽署安全切結

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣19日電）入冬後，台灣高山步道常出現積雪和結冰，影響登山安全；太管處表示，每年合歡山雪季期間，山友應做足準備，申請園區內登山相關程序，必須簽署裝備檢查表及安全切結書等文件。

政府實施山林開放政策後，申請攀登國家公園生態保護區的人數暴增，太魯閣國家公園管理處接受中央社記者訪問指出，合歡山雪季期間，除少部分是因救援、消防與軍方等單位從事雪地野外求生、救援訓練等技能外，仍有不少的登山團體與民眾申請進入登山旅遊。

由於冬季寒冷，海拔3000公尺以上的高山，即使沒有下雪的情況下，也容易因低溫影響，樹木、箭竹林及步道等出現結冰、結霜等情形，導致各高山步道相當濕滑，山友容易發生滑倒、跌落等意外，因此必須加強生態保護區步道的申請與管制。

合歡山雪季從今年12月31日起至明年2月28日止，不論有無下雪，只要申請進入太魯閣國家公園生態保護區（畢祿山、羊頭山、清水山及錐麓古道除外），山友依規定申請入園，並附加一份詳細的「登山安全計畫書」及「雪季登山安全切結書」。

太管處表示，合歡山雪季期間「登山安全計畫書」的內容，包含登山行程、人員雪季登山經歷與體能、個人或團體裝備、風險自我評估及留守人員等資料，計畫書以電子檔上傳，不接受傳真；「雪季登山安全切結書」可至文件下載區下載參考，領隊或申請人應簽名以示屬實及負責，審查流程約需5至7個工作天。

若山區下大雪時，得視雪況公告暫停入園申請，等待積雪消融後，再恢復受理。

此外，提醒山友，在合歡山雪季期間依照規定，須攜帶攀登雪地使用的重型裝備。太管處巡山員與保七總隊第九大隊員警將在各登山口處，採抽檢的方式，檢查各登山隊伍或個人所攜帶的裝備及入山入園資料等，以確保雪季期間的登山安全。（編輯：陳仁華）1101219