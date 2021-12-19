20日起有雨偏涼 25日高山有機會迎白色耶誕

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氣象局預估20日起至22日各地有雨、整天偏涼；25日起中部以北低溫下探攝氏13度，耶誕夜至26日清晨在3000公尺以上高山有機會飄雪。（中央社檔案製片）

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（中央社記者張雄風台北19日電）氣象局今天表示，明天起至22日各地有雨、整天偏涼；25日起大陸冷氣團影響，中部以北低溫下探攝氏13度，若水氣及溫度配合得宜，耶誕夜至26日清晨在3000公尺以上高山有機會飄雪。

中央氣象局預報員陳伊秀告訴中央社記者，颱風雷伊今天升級至強颱之後，目前已降為中颱強度，路徑已經開始慢慢往北，環境也不適合發展，預估約48小時內、21日上半天之前會減弱為熱帶性低氣壓。

陳伊秀指出，明天至22日南方雲系移入，各地有局部短暫陣雨；21日降雨範圍最廣，全台都易有短暫雨；22日趨緩，但北部、宜蘭仍有短暫陣雨。

陳伊秀說，明天至22日東北季風減弱，各地低溫約15至18度， 高溫因水氣增多，白天還是有涼意，北部、宜蘭一帶約20、21度，其他地區23、24度。

陳伊秀提到，23、24日兩天天氣相對穩定，僅東北風迎風面北部、東半部有局部降雨，其他地區有機會見到陽光；北部高溫約22至24度，中南部來到26度。

陳伊秀指出，25日冷空氣南下，由北往南、愈晚愈冷，可能持續影響至28日清晨；25日中部以北低溫約13、14度，預報達大陸冷氣團強度，沿海空曠地區可能會更低；是否會再增強至強烈大陸冷氣團（台北測站低溫10至12度）、甚至寒流（台北測站低於10度），仍須再觀察。

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陳伊秀提到，25、26日大致上仍是東北風迎風面降雨，雨區以新竹以北、宜蘭為主，中南部大致上是多雲到晴；冷空氣影響期間先濕後乾，27、28日清晨由於水氣少，可能會有較強的輻射冷卻影響。

陳伊秀說，若水氣及溫度配合得宜，目前觀察24日晚間至25日清晨，北部3000公尺以上高山有飄雪的機會；25日晚間至26日清晨，有機會飄雪的範圍更擴大至南投以北3000公尺以上高山。（編輯：陳仁華）1101219