北部東部白天稍回溫 吳德榮：入冬最強冷空氣估25日南下

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（中央社記者張雄風台北19日電）氣象專家吳德榮表示，明天起颱風雷伊外圍水氣逐漸接近，21日降雨範圍最廣，持續至23日漸趨緩；下一波強冷空氣25日南下，為入冬以來最強的一波，可能跨過強烈大陸冷氣團門檻。

根據中央氣象局網站，今天截至上午8時，平地最低溫為連江縣南竿鄉攝氏9.3度，本島平地最低溫為新北市淡水區11.0度；台北市則以文山區12.9度最低。

氣象局表示，今天東北季風持續影響，清晨仍偏冷，中部以北及東北部低溫只有攝氏14、15度，其中北部有局部10至11度左右低溫發生的機率，其他地區約16、17度，預測白天北部、東北部及東部高溫會比昨天稍微回升，約18到21度，其他地方和昨天大致持平，約22到24度。

氣象局表示，迎風面的基隆北海岸、大台北山區及東半部地區仍有局部短暫雨，而由於中層水氣逐漸增多，中南部山區也有零星降雨的機會，其他地區為多雲。

氣象局表示，今天東北風偏強，桃園至台南、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，鄰近海域風浪仍大；基隆北海岸、東半部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，從事海邊活動請多留意安全。

至於颱風動態，第22號強烈颱風雷伊凌晨2時的中心位於鵝鑾鼻西南方1400公里的海面上，朝西北轉北往東沙島海面進行，北轉之後強度將逐漸減弱，但其外圍及殘留的水氣將在週一至週三影響台灣地區，屆時各地降雨機率都會提高。

颱風雷伊19日凌晨2時的中心位於鵝鑾鼻西南方1400公里的海面上，朝西北轉北往東沙島海面進行，北轉之後強度將逐漸減弱。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天受中層雲系影響，各地雲量多、中南部山區及東半部有零星飄雨；氣溫略回升、仍偏冷，應注意保暖。

吳德榮指出，颱風雷伊今天凌晨再升級為強颱，外圍的中層雲已籠罩台灣上空，清晨僅在山區及東半部有零星少量飄雨的現象。最新模式模擬顯示，明天雷伊外圍水氣逐漸接近，各地雲層逐漸增厚，降雨機會逐漸提高，範圍亦漸擴大；冷空氣漸減弱，天氣仍偏涼。

吳德榮提到，21日雷伊殘餘的水氣將帶來大範圍、較強降雨，天氣濕涼；22日雷伊殘餘的水氣東移，北部、東半部仍有雨，北台濕涼，其他地區降雨趨緩；23日北、東仍有局部短暫雨，北台濕涼，其他地區多雲時晴。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，24日另一波東北季風逐漸增強；25日強冷空氣南下，氣溫漸降，天氣轉冷；26、27日氣溫降至最低，而這波強冷空氣最新模擬的強度，為入冬以來最強的一波、跨過「強烈大陸冷氣團」門檻（台北氣象站低溫達12度以下）。但因為是7天後的模擬，應密切觀察。

根據環保署空氣品質預報資訊，今天東北季風影響，雲嘉南以北位於迎風面，擴散條件佳，空氣品質為普通至良好；高屏地區位於下風處，易累積污染物。

竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。（編輯：謝雅竹）1101219