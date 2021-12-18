中部以北濕冷再3天 耶誕節又有東北季風報到

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氣象局表示，耶誕節又有一波東北季風，北台灣轉為濕涼的天氣。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北18日電）氣象局今天表示，明天起一連3天受南方雲系北移影響，中部以北濕冷，低溫下探10度；23、24日短暫升溫，水氣也少，各地天氣相對穩定，但耶誕節又有一波東北季風，北台灣轉為濕涼的天氣。

中央氣象局預報員張承傳告訴中央社記者，明天天氣與今天類似，中部以北高溫約攝氏18至20度、低溫13至15度，北部可能會出現10、11度左右的低溫；降雨方面則是基隆北海岸、大台北山區及宜蘭為主。

張承傳表示，20日起東北季風減弱，氣溫略為回升，中部以北低溫來到16、17度，高溫則可回到20至22度左右，但水氣減增，全台偏濕涼。

張承傳進一步說明，20日起南方雲系北移，全台逐漸有雨，20日降雨範圍以西半部及東南部為主，21日降雨最明顯，全台有雨、也有較大雨勢發生的機會；預計22日雨勢會趨緩，僅北部、東北部有局部短暫雨。

張承傳說，雖然未來幾天偏涼冷、水氣也充足，但高山低溫目前觀察仍未達降雪程度，因此想要看見飄雪的機會並不高。

張承傳指出，預計23、24日會再升溫，水氣也少，僅北部、東半部及各地山區有局部雨；中部以北低溫約18、19度，高溫可以回到23度左右；然而預估25日東北季風又會再增強，北台灣會再轉為濕涼的天氣。

張承傳提到，中颱雷伊接下來會逐漸北轉朝東沙島前進，預計21日左右就會減弱為熱帶性低氣壓。

張承傳提醒，明天基隆北海岸、西南部、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海及澎湖易有長浪發生；今天在宜蘭（龜山島）及新北市（龍洞）已觀測到2.5至3.5公尺的浪高。（編輯：陳清芳）1101218