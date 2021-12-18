雨都不是基隆？新北大坪近10年平均累積雨量最多

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中央氣象局17日公布近10年平均雨量最多地點，由年均雨量達6533毫米的新北市萬里區大坪奪冠。（圖取自facebook.com/CWB.TW）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北18日電）中央氣象局臉書「報天氣-中央氣象局」昨天公布近10年（2011至2020年）平均雨量最多地點由新北市萬里區大坪奪冠，年均雨量達6533毫米，較一般人印象的雨都基隆多出近3000毫米。

氣象局日前舉辦「誰雨爭鋒」活動，列出5大地點，讓民眾猜選台灣過去10年累積雨量最多的地點，包含基隆仁愛區、新北市萬里區（大坪）、宜蘭縣蘇澳鎮、嘉義阿里山鄉及屏東三地門鄉（尾寮山）。

最後結果以大坪的年平均雨量6533毫米最多，其次宜蘭蘇澳4456毫米、屏東尾寮山3898毫米、嘉義阿里山3871毫米，「雨都」基隆年雨量為3565毫米。

氣象局解釋，每年秋季至隔年春天，長達半年以上的時間常有東北季風源源不斷將水氣吹進迎風面的新北、宜蘭、基隆等地，容易持續降雨；新北大坪因為山坡地的地形舉升，海上來的水氣會被抬升、更容易成雲化雨。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

氣象局說，因為前有大海、後有陽明山，位在半山腰處的大坪雨勢更為明顯，就擊敗位在平地的蘇澳與基隆。

氣象局補充，相較於「持續型」的東北季風迎風面降雨，中南部山區屬於「衝刺型」，雨勢相對集中，當颱風或西南氣流影響時，常在短短幾天內出現極大的雨量，其他時間除了午後雷陣雨外，就很少下雨；所以平均起來，還是東北季風迎風面略勝一籌。（編輯：陳政偉）1101218