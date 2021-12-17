超級颱風雷伊重創菲律賓 至少12人喪生、逾30萬人逃命[影]

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強烈颱風雷伊17日重創菲律賓，已造成至少12人死亡。（圖取自facebook.com/coastguardph）

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（中央社菲律賓宿霧17日綜合外電報導）今年侵襲菲律賓的最強烈颱風雷伊今天在快速橫掃菲國各地時，將樹木連根拔起，吹落電線並淹沒村莊，已造成至少12人死亡。

颱風雷伊（Rai）對菲律賓南部和中部造成重創，使某些地區的通訊中斷、屋頂被掀開，30多萬民眾逃離家園和海濱勝地。

雷伊在昨天猛烈侵襲錫亞高島（Siargao Island）時，威力構成超級颱風，最大持續風速每小時195公里（120英里）。氣象預報員說，今天的風速已減弱到每小時155公里。

菲國電視網ABS-CBN特派員達杜（Dennis Datu）在受創嚴重的民答那峨島蘇瑞高市（Surigao）報導：「所有建築物都嚴重損壞，包括省政府的救災單位，看來像被炸彈炸過。」

達杜報導，這座沿海城市的主要聯外道路已因土石崩落以及樹木和電線桿倒落而致中斷交通。（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之）1101217