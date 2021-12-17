更多編輯台推薦新聞：
王威晨要連霸樹立障礙 謝謝爸爸王光輝生給他愛棒球的心
運動

王威晨要連霸樹立障礙 謝謝爸爸王光輝生給他愛棒球的心

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善
生活

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看
生活

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看

圖解／公投結果全不通過 哪12縣市投出4個同意
政治

圖解／公投結果全不通過 哪12縣市投出4個同意

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞
颱風雷伊重創菲律賓
新聞專題
颱風雷伊重創菲律賓9/11

超級颱風雷伊重創菲律賓 至少12人喪生、逾30萬人逃命[影]

2021/12/17 19:18（12/17 19:43 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
強烈颱風雷伊17日重創菲律賓，已造成至少12人死亡。（圖取自facebook.com/coastguardph）
強烈颱風雷伊17日重創菲律賓，已造成至少12人死亡。（圖取自facebook.com/coastguardph）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社菲律賓宿霧17日綜合外電報導）今年侵襲菲律賓的最強烈颱風雷伊今天在快速橫掃菲國各地時，將樹木連根拔起，吹落電線並淹沒村莊，已造成至少12人死亡。

颱風雷伊（Rai）對菲律賓南部和中部造成重創，使某些地區的通訊中斷、屋頂被掀開，30多萬民眾逃離家園和海濱勝地。

雷伊在昨天猛烈侵襲錫亞高島（Siargao Island）時，威力構成超級颱風，最大持續風速每小時195公里（120英里）。氣象預報員說，今天的風速已減弱到每小時155公里。

菲國電視網ABS-CBN特派員達杜（Dennis Datu）在受創嚴重的民答那峨島蘇瑞高市（Surigao）報導：「所有建築物都嚴重損壞，包括省政府的救災單位，看來像被炸彈炸過。」

達杜報導，這座沿海城市的主要聯外道路已因土石崩落以及樹木和電線桿倒落而致中斷交通。（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之）1101217

延伸閱讀
影片／龍捲風橫掃路徑逾350公里恐釀百死 美憂成新常態氣候變遷致天災暴增 半世紀來平均每日奪逾百命杜特蒂退出菲律賓參議員選舉 下一步動向未明颱風肆虐菲律賓增至375死 災區亟需食物飲用水菲律賓風災增至108死 紅十字會發起募款助賑災今年最強颱風雷伊重創菲律賓 近90人罹難
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀