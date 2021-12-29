強颱雷伊吹倒電波塔 菲律賓風災後記者也失業

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（中央社記者陳妍君馬尼拉29日專電）強颱雷伊侵襲菲律賓至今近半個月，受創嚴重的區域電力、通訊等仍未修復。位於北蘇瑞高省的廣播電台電波塔遭吹倒，失去廣告來源，至少30名記者失業，不知如何生活下去。

菲律賓災難風險縮減暨管理委員會（NDRRMC）今天通報，雷伊颱風造成至少397人喪生、1147人受傷、83人下落不明，417萬6567人受災，56萬1459人無家可歸，房屋、基礎建設、農業等經濟損失合計達222.61億披索（約新台幣120.74億元）。

新聞網站Rappler報導，位於菲國南部的蘇瑞高市（Surigao）地方廣播電台DXMS All Star FM台長蘇拉瓦斯蓋茲（Rey Suravasquez）說，他們的電波塔被強風吹倒了。風災發生以來，他跟電台同事「我們完全沒工作，經濟受影響」。

他23日在電台臉書頁面貼上工作人員試圖修復電訊設施的照片，告訴廣告商跟聽眾：「我們遺憾地通知你們，我們的電台已全毀。…透過祈禱和我們全能天父的祝福，希望我們本週內可以恢復播出。」

位於北蘇瑞高省（Surigao del Norte）普萊瑟鎮（Placer）的地方電台台長馬巴約（Edito Mapayo）說，他們的電台也沒倖免於難。

馬巴約表示：「我們受到重創。」因為他的收入完全仰賴廣播電台，不知道要怎麼生活下去。

由於強颱摧毀當地電網，蘇瑞高市目前供電中斷。另一個當地電台主持人蒙特洛斯（Sol Monteros）說，他們只能使用發電機，斷斷續續地播出節目。「我們大受打擊，因為廣告商不投放廣告了。」

同樣位於北蘇瑞高省的施亞高島（Siargao）魯納將軍鎮（General Luna）副鎮長索約索（Veronico Solloso）表示，他的廣播電台設備、電波塔和辦公室都毀於一旦，員工也失去收入來源。（編輯：高照芬）1101229