颱風雷伊重創菲律賓 死亡人數增至388人

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（中央社馬尼拉27日綜合外電報導）菲律賓政府表示，近年來襲擊菲律賓的最具破壞性颱風之一雷伊所造成死亡人數，今天上升到388人，而部分災區面臨疾病爆發威脅。

雷伊（Rai）在16、17日襲擊菲律賓的南部和中部，吹落電線和拔起樹木，並引發致命的洪水，使得數十萬人無家可歸。

馬尼拉民防辦公室將雷伊颱風死亡人數提高到388人，還有60人失蹤，數百人受傷。警方先前表示，死亡人數為375人。

民防官員說，在430個城鎮有超過400萬人正接受風災救助，颱風在這些城鎮共損壞或摧毀48萬2000棟房屋。

超過30萬人仍留在疏散營地，還有超過20萬人在親戚或朋友家避難。

政府正緊急將食物、水和衣服送到災區，但最近幾天出現新威脅，至少有140人因疑似受污染的水而生病。

菲律賓衛生部次長維赫利（Maria Rosario Vergeire）說，南部的迪納加群島省（Dinagat Islands）有80人罹患急性腸胃炎，而在鄰近的旅遊勝地施亞高島（Siargao），有54人因腹瀉正在醫院接受治療。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1101227