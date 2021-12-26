強颱雷伊重創菲律賓 各國約捐助2億元賑災

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（中央社記者陳妍君馬尼拉26日專電）強颱雷伊12月中旬重創菲律賓，造成378人喪生，數十萬人流離失所。中國、韓國、歐盟、美國與台灣至今捐助金額和物資合計約新台幣2億元，盼協助災民度過難關。

雷伊（Rai）16日侵襲菲律賓中部和南部，掀翻民房屋頂，吹垮建築物、電線桿甚至機場等基礎設施，許多村莊遭摧殘殆盡，災民耶誕節前失去所有家當，生活陷入困境。

颱風侵襲至今10天，隨著電力和通訊逐漸恢復，通報傷亡人數持續攀升。菲律賓災難風險縮減暨管理委員會（NDRRMC）今天通報，雷伊颱風造成至少378人罹難、742人受傷、60人下落不明，395萬2880人受災，至今仍有27萬6037人待在避難所，另有27萬人仍無家可歸。

截至目前，中華民國政府及菲律賓台商分別捐贈50萬美元（約新台幣1386萬元）和470萬披索（約新台幣260萬元）給馬尼拉當局協助賑災。

中華民國空軍派2架C-130H運輸機載運數千公斤救援物資送往菲律賓，其中1架昨晚抵達宿霧，第2架今天上午抵達；菲律賓空軍在臉書（Facebook）宣布這項消息，貼文中有國軍C-130H飛行員在機艙高舉中華民國國旗照片。

中華人民共和國也宣布捐出100萬美元和4725公噸稻米，救助颱風災民。中華人民共和國駐菲大使黃溪連說：「中國和菲律賓是密切友好的鄰邦，艱困時期始終相互支持協助。」

他表示，中國將「竭盡所能」支持菲律賓風災救援和重建工作。

美國和韓國分別捐贈1000萬披索和200萬美元賑災。菲律賓外交部表示，除了現金援助，韓國還將提供價值5萬美元的稻米援助災民。

歐洲聯盟（EU）駐菲律賓辦事處表示，歐盟與成員國合計提供價值逾1億6069萬披索的人道援助，將援助災民食物、飲水、住所和其他急需的用品，滿足災民迫切的生活所需。

聯合國兒童基金會（UNICEF）菲律賓代表登德諾羅夫（Oyunsaikhan Dendevnorov）說：「我們的心與受風災影響的兒童和家庭同在，他們正度過一個淒冷的節日。」

聯合國號召募款1.07億美元協助菲國災民之際，聯合國兒童基金會籲請各界先捐款至少1100萬美元，協助受災較嚴重的20萬名兒童。（編輯：郭中翰）1101226