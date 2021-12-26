雷伊颱風重創菲律賓 空軍2架次C-130馳援救難物資

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（中央社記者游凱翔台北26日電）雷伊颱風重創菲律賓，國軍官員今天表示，空軍已檢整2架C-130H運輸機，載運數千公斤救援物資送往菲國，其中1架昨晚抵達宿霧，第2架上午將抵達；菲律賓空軍在臉書宣布這項訊息，貼文中有C-130H飛行員在機艙高舉中華民國照片。

外交部今天透過新聞稿指出，菲律賓16日遭逢超級颱風雷伊（Rai）嚴重侵襲，據菲國政府最新統計資料，這次風災造成378人死亡、742人受傷、60人失蹤，受風災影響的居民多達395萬人，當地基礎建設與農業損失已超過4億美元。

國軍官員上午告訴中央社記者，空軍已檢整2架C-130H運輸機，載運數千公斤救援物資送往菲國，其中1架昨晚抵達宿霧，第2架上午將抵達。

另外，菲律賓空軍在臉書粉絲團「Air Mobility Command，Philippine Air Force」上貼文指出，正值聖誕節，經菲律賓空軍、台北和馬尼拉經濟文化辦事處、社福機構協調，菲律賓空軍在宿霧歡迎載送超過6300公斤的救援物資、來自台灣的C-130運輸機飛抵菲律賓，

根據菲律賓空軍發布的照片，C-130H飛行員落地後在機艙高舉中華民國國旗，並在機坪與菲律賓官員合照，展示救援物資卸貨的照片。

外交部表示，由於菲國災情持續擴大，政府啟動組成「援助菲律賓雷伊風災」專案小組，由行政院主持專案會議，責成外交部與國防部通力合作，協調經濟部、農業委員會及僑務委員會等相關部會，動員超過百名工作人員，緊急籌措各項救災物資。

這次調派國軍C-130運輸機，分別在25日與26日順利執行2架次人道救援任務，外交部指出，載運物資以菲國災民當前最需要的口糧、餅乾、泡麵、瓶裝飲用水與罐頭為主，加上帳篷、攜帶式濾水器等，物資總重量將近10公噸，由國軍C-130運輸機自空軍屏東機場啟運，並直接飛往最鄰近災區的宿霧國際機場（Mactan-Cebu International Airport）。

中華民國駐菲律賓代表處大使徐佩勇則在現場代表中華民國政府，將各項物資移交菲律賓國家災害風險降低暨管理委員會（NDRRMC），期盼在菲律賓最困難的時刻，讓菲國災區人民仍然能度過一個溫暖的聖誕節。

外交部長吳釗燮在12月22日曾代表政府捐贈50萬美元賑濟款予馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）主席費南德（Wilfredo B. Fernandez），並說明台灣規劃以空軍運輸機馳援的構想。

費南德除了承諾將協助聯繫促成之外，並再三表示「發自內心深處」（from the bottom of my heart）感謝台灣如同手足一般的無私援助。（編輯：林淑媛）1101226

超級颱風雷伊16日重創菲律賓中部和南部，各地缺水缺電，急需民生物資救援。圖為菲國中部宿霧地區災情。（僑胞提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 110年12月22日