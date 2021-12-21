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颱風雷伊重創菲律賓
新聞專題
颱風雷伊重創菲律賓1/12

菲律賓風災嚴重40萬人無家可歸 軍方急運物資[影]

2021/12/21 13:35（12/21 15:30 更新）
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菲律賓今年最強颱風雷伊帶來嚴重災情，至少375人罹難與數十萬人無家可歸。圖為電線桿遭颱風雷伊吹倒。（法新社）
菲律賓今年最強颱風雷伊帶來嚴重災情，至少375人罹難與數十萬人無家可歸。圖為電線桿遭颱風雷伊吹倒。（法新社）
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（中央社菲律賓蘇瑞高市21日綜合外電報導）菲律賓今年最強颱風雷伊（Rai）帶來嚴重災情，至少375人罹難與數十萬人無家可歸，慈善機構呼籲外界伸出援手，菲國軍方正全力運送飲用水和糧食到災區。

法新社報導，颱風「雷伊」重創菲律賓南部與中部地區，造成至少375人喪生與數百人受傷，摧毀各地木造房屋、將樹木連根拔起和造成斷電。

「雷伊」16日以超級颱風之姿襲擊菲國，聯合國報告稱，災情最嚴重的地區遭「徹底破壞」。

民答那峨島（Mindanao island）北蘇瑞高省（Surigao）一位天主教主教告訴一家教會經營的新聞機構：「我一生中從未遇到這樣的颱風，說超級還不足以形容威力。」

國家災難機構表示，超過40萬人住家遭毀，正與親人一起在庇護所避難。

影片來源：FRANCE 24 English

受創最嚴重的島嶼之一保和省（Bohol）省長黃嚴輝（Arthur Yap）在臉書表示，當地至少94人罹難。保和島是熱門旅遊景點，以海灘、巧克力山（Chocolate Hills）和眼鏡猴而聞名。

當局已派出數千名軍警與海岸防衛隊人員，為風災倖存者運送食物、飲用水和醫療用品，這些民眾迫切需要基本物資。

菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）今天表示：「我已指示（軍方）部署所有可用的船隻、飛機、卡車，將救援物資運送到災區。」

紅十字會（Red Cross）也向施亞高島（Siargao）和保和島提供救援物資，呼籲外界捐助2200萬美元經費來協助救援與重建，英國已響應捐款100萬美元。

由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下的旅遊限制，這些熱門旅遊景點正努力從遊客數銳減後復甦。（譯者：陳怡君/核稿：張曉雯）1101221

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