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颱風雷伊重創菲律賓
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颱風雷伊重創菲律賓2/11

雷伊颱風重創菲律賓 死亡人數攀升至208人[影]

2021/12/20 09:58（12/20 10:24 更新）
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颱風雷伊近日襲擊菲律賓，造成至少208人死亡。（法新社）
颱風雷伊近日襲擊菲律賓，造成至少208人死亡。（法新社）
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（中央社馬尼拉19日綜合外電報導）菲律賓今年最強颱風雷伊造成的死亡人數，據警方表示已累積到208人，是近年來侵襲菲國最致命的風暴中之一。

法新社報導，菲律賓警方統計的數據顯示，雷伊颱風（Typhoon Rai）襲擊菲律賓群島南部和中部後，至少239人受傷、52人下落不明。

雷伊16日以超級颱風之姿襲擊菲律賓時，超過30萬人逃離家園和濱海的度假村。

菲律賓紅十字會通報說，沿岸地區「完全毀了」，住宅、醫院、學校和社區建築只剩碎片。

雷伊颱風掀飛屋頂、連根拔起大樹、吹倒電線桿、摧毀木造房屋、淹沒村莊，災情可比2013年的海燕颱風（Typhoon Haiyan）。

海燕颱風在菲律賓被稱為尤蘭達（Yolanda），它造成超過7300人死亡或失蹤，為菲國史上死亡人數最多的颱風。

這次受創最嚴重的島嶼之一，是以海灘、連綿的巧克力丘（Chocolate Hills），和眼鏡猴等小型靈長類動物聞名的保和省（Bohol）。其省長黃嚴輝（Arthur Yap）在他的臉書（Facebook）官方頁面表示，當地有至少74人在這次風災中喪生。

迪納加群島省（Dinagat Islands）官員克里索斯多摩（Jeffrey Crisostomo）昨天告訴法新社，該省也有至少10人罹難。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1101220

強烈颱風雷伊重創菲律賓。（圖取自facebook.com/coastguardph）
強烈颱風雷伊重創菲律賓。（圖取自facebook.com/coastguardph）
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