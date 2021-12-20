更多編輯台推薦新聞：
王威晨要連霸樹立障礙 謝謝爸爸王光輝生給他愛棒球的心
運動

王威晨要連霸樹立障礙 謝謝爸爸王光輝生給他愛棒球的心

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善
生活

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看
生活

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看

圖解／公投結果全不通過 哪12縣市投出4個同意
政治

圖解／公投結果全不通過 哪12縣市投出4個同意

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

颱風雷伊外圍水氣影響 台灣各地3天有雨

2021/12/20 08:28（12/20 11:09 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中央氣象局指出，中度颱風雷伊強度正在減弱中，其外圍及殘留水氣將讓台灣各地接下來這3天易降雨。（圖取自氣象局網頁cwb.gov.tw）
中央氣象局指出，中度颱風雷伊強度正在減弱中，其外圍及殘留水氣將讓台灣各地接下來這3天易降雨。（圖取自氣象局網頁cwb.gov.tw）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北20日電）中央氣象局指出，中度颱風雷伊強度正在減弱中，其外圍及殘留水氣將讓台灣各地接下來這3天出現容易下雨天氣；今天溫度方面仍有涼意，低溫約攝氏15至18度，白天高溫22至24度。

氣象局網站發布訊息指出，今天南方雲系北移，台灣附近水氣增多，降雨機率提高，各地逐漸轉為有局部短暫雨的天氣，外出活動請攜帶雨具備用。

溫度方面，氣象局表示，東北季風稍減弱，但各地仍有涼意，低溫約15至18度，白天高溫22至24度，請留意溫度變化適時調整穿著。

此外，恆春半島沿海地區易有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請注意。

至於颱風動態，氣象局表示，第22號中度颱風雷伊，今天凌晨2時位於鵝鑾鼻西南西方1260公里的海面上，往北北東轉東北朝廣東及東沙島海面前進，強度正在減弱中，其外圍及殘留水氣將讓台灣各地接下來這3天出現容易下雨的天氣。

根據環保署空氣品質預報資訊，今天東北季風稍減弱及南方雲系北移影響，各地轉為有局部短暫雨，受降雨洗除作用影響，空氣品質為普通至良好等級。

竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級。（編輯：謝雅竹）1101220

延伸閱讀
北部東部白天稍回溫 吳德榮：入冬最強冷空氣估25日南下雨都不是基隆？新北大坪近10年平均累積雨量最多颱風雷伊橫掃 菲律賓世界百大景點施亞高島幾乎全毀今年最強颱風雷伊重創菲律賓 近90人罹難20日起有雨偏涼 25日高山有機會迎白色耶誕中南部易有強降雨 北東午後留意短暫雷陣雨各地雨勢轉短暫局部 仍留意隨機對流降雨
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族