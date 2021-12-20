颱風雷伊外圍水氣影響 台灣各地3天有雨

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（中央社台北20日電）中央氣象局指出，中度颱風雷伊強度正在減弱中，其外圍及殘留水氣將讓台灣各地接下來這3天出現容易下雨天氣；今天溫度方面仍有涼意，低溫約攝氏15至18度，白天高溫22至24度。

氣象局網站發布訊息指出，今天南方雲系北移，台灣附近水氣增多，降雨機率提高，各地逐漸轉為有局部短暫雨的天氣，外出活動請攜帶雨具備用。

溫度方面，氣象局表示，東北季風稍減弱，但各地仍有涼意，低溫約15至18度，白天高溫22至24度，請留意溫度變化適時調整穿著。

此外，恆春半島沿海地區易有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請注意。

至於颱風動態，氣象局表示，第22號中度颱風雷伊，今天凌晨2時位於鵝鑾鼻西南西方1260公里的海面上，往北北東轉東北朝廣東及東沙島海面前進，強度正在減弱中，其外圍及殘留水氣將讓台灣各地接下來這3天出現容易下雨的天氣。

根據環保署空氣品質預報資訊，今天東北季風稍減弱及南方雲系北移影響，各地轉為有局部短暫雨，受降雨洗除作用影響，空氣品質為普通至良好等級。

竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級。（編輯：謝雅竹）1101220