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25日大陸冷氣團南下 吳德榮：可能很接近寒流標準

2021/12/20 10:44（12/20 11:09 更新）
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中央氣象局20日最新天氣預報，25日有大陸冷氣團南下，26日中部以北低溫下探攝氏10至12度。（中央社檔案照片）
中央氣象局20日最新天氣預報，25日有大陸冷氣團南下，26日中部以北低溫下探攝氏10至12度。（中央社檔案照片）
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（中央社記者汪淑芬台北20日電）中央氣象局今天最新天氣預報，25日有大陸冷氣團南下，26日中部以北低溫下探攝氏10至12度。氣象專家吳德榮說，根據各國最新模擬，這波冷空氣可能很接近寒流標準。

氣象局未來10天的天氣預報，25日大陸冷氣團南下，26日受大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣轉冷，其他地區早晚也偏冷；北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區多雲。

氣象局預測，27日至29日受大陸冷氣團影響，北部及東半部天氣偏冷，其他地區早晚也偏冷；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

根據氣象局未來一週天氣預報，26日中部以北低溫下探10至12度。

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中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」中表示，最新模式模擬顯示，24日另一波東北季風逐漸增強，北、東轉有雨，背風穩定。25日強冷空氣南下，氣溫驟降，天氣愈晚愈冷。

吳德榮指出，26、27日氣溫降至最低，而這波冷空氣的強度，各國（美、歐、加）模式最新模擬，皆為入冬以來最強的一波，跨過「強烈大陸冷氣團」（氣象局定義為台北市氣溫等於或小於12度）門檻，且很接近「寒流」標準；不過，7天後的模擬，模式會如何調整應繼續觀察。（編輯：張雅淨）1101220

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