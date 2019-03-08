天氣冷吱吱 中醫師：想保暖這3部位最關鍵

（中央社記者張茗喧台北8日電）這幾天又濕又冷，彷彿穿再多都不夠。中醫師表示，肚子、腳底、頭部等3部位是全身保暖的重要關鍵，不妨把暖暖包放在肚子，多吃含辛香料的食物等，都能替保暖效果加分。

開業中醫師羅珮琳接受中央社記者訪問時表示，從中醫角度來看，肚子、腳底、頭部等3部位是全身保暖的重要關鍵，只要做好保暖，全身就暖了。

羅珮琳解釋，位於肚臍以下的丹田穴，是人體「氣」的來源，是保暖的重中之重，建議可以將暖暖包放在肚子的位置，只要肚子暖了，手、腳都會比較暖。

其次，腳底保暖之所以重要，主要是腎經的起源「湧泉穴」，正好位於腳底正中央，正如樹的根本是樹根一樣，人的根本就在於腳，因此穿一雙保暖的襪子相當重要。

至於頭部則是人體的諸陽之會，所有經絡都會在頭部匯集，因此天冷時最好戴個毛帽，做好頭部保暖。

羅珮琳強調，飲食上可以多吃性溫的食物，例如在料理中添加薑、蒜、肉桂、回香、孜然、蔥等辛香料，天生怕冷的人不妨嘗試用生薑、老薑、薑黃、薑粉沖泡紅茶，喝一陣子有助改善手腳冰冷。

除此之外，這幾日氣溫驟降又潮濕，鼻子過敏的患者也比平時多出2到3成，羅珮琳說，鼻子過敏的人對於溫度調控較差，只要突然變冷、鼻子裡的血管快速收縮，患者就會開始打噴嚏、流鼻水。

羅珮琳建議，鼻子過敏族外出應戴口罩或用圍巾蓋住鼻子，降低「溫差」緩解過敏症狀，平時也應避免吃冰冷的食物，否則恐讓鼻子過敏愈來愈嚴重。（編輯：黃于）1080308